5 Film dan Drama Korea Tentang Pendaki Gunung

TEMPO.CO, Jakarta - Film dan Drama Korea dikenal dengan keberagaman genre dan tema cerita yang beragam. Setiap drama seringkali mengandalkan latar tempat yang unik untuk mendukung alur ceritanya, dan salah satu latar yang kerap digunakan adalah pegunungan.

Salah satu contoh menonjol dari drama Korea yang mengangkat latar seluk beluk pendakian gunung adalah Jirisan. Drama bergenre misteri dan thriller ini menggunakan latar pegunungan untuk membangun suasana tegang dan dramatis, dengan aktor dan aktris seperti Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon.

Jirisan bukanlah satu-satunya drama Korea yang memanfaatkan latar pegunungan. Beberapa drama dan film Korea juga menampilkan keindahan dan keunikan pegunungan sebagai latar tempatnya. Apa saja?

1. The Himalayas (2015)

The Himalayas adalah film drama petualangan yang disutradarai oleh Lee Suk Hoon, mengisahkan kisah nyata pendaki gunung Korea Selatan, Um Hong Gil. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor senior Korea seperti Hwang Jung Min, Jung Woo, Cho Seong Ha, Kim In Kwon, Kim Won Hae, dan Ra Mi Ran.

Dilansir dari Aisnwiki, cerita dimulai dengan Um Hong Gil (Hwang Jung Min) yang sedang mendaki Gunung Kangchenjunga. Selama pendakian, Hong Gil berhasil menyelamatkan dua pendaki bernama Park Moo Taek (Jung Woo) dan Park Jeong Bok (Kim In Kwon). Setelah kejadian heroik tersebut, Hong Gil memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak mendaki gunung lagi.

2. Forest (2020)

Forest adalah drama Korea Selatan yang menarik yang mengikuti kisah Kang San-Hyeok (Park Hae-Jin), seorang anggota tim penyelamat 119 yang tampan dan cerdas, dan Jung Young-Jae (Jo Bo-Ah), seorang residen bedah yang penuh semangat.

Dilansir dari Aisnwiki, cerita drakor ini dimulai ketika mereka menemukan diri mereka berada di sebuah hutan misterius, di mana mereka harus tinggal bersama meskipun awalnya tidak diinginkan. Selama tinggal di sana, mereka mulai menemukan kebahagiaan kecil dan pengalaman unik yang ditawarkan oleh hutan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Kang San-Hyeok dan Jung Young-Jae mengungkap rahasia satu sama lain.

3. When the Weather is Fine (2020)

When the Weather Is Fine adalah drama Korea yang ditayangkan di JTBC, yang mengisahkan Mok Hae Won (Park Min Young), seorang mantan pelatih selo yang mengalami masa sulit di Seoul. Untuk mencari ketenangan batin, Mok Hae Won memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di desa tersebut, ia bertemu dengan Im Eun Sup (Seo Kang Joon), teman lamanya yang menyimpan rahasia terkait pegunungan di daerah itu.

Berdurasi 16 episode, drama ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Lee Do Woo. Selain Park Min Young dan Seo Kang Joon, drama ini juga dibintangi oleh Mon Jung Hee, Lee Jae Wook, Im Se Mi, Kim Young Dae, dan Yang Hye Ji.

4. Ashfall (2019)

Ashfall adalah film Korea Selatan yang menjadi salah satu film terlaris di akhir 2019. Film ini mengisahkan tentang ancaman letusan besar Gunung Baekdu yang dapat menghancurkan Semenanjung Korea. Untuk mencegah bencana tersebut, para ilmuwan dan pemerintah Korea Selatan merencanakan sebuah misi berbahaya: mencuri bom nuklir dari Korea Utara dan meledakkannya di Gunung Baekdu.

Dirilis pada 19 Desember 2019, Ashfall berhasil menarik perhatian penonton dengan meraih 4 juta penonton hanya dalam waktu seminggu, mengalahkan film populer Extreme Job. Disutradarai oleh Lee Hae Jun dan Kim Byung Seo, film ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Ha Jung Woo, Bae Suzy, Lee Byung Hun, dan Ma Dong Seok.

5. Jirisan (2021)

Jirisan adalah drama Korea yang mengangkat kisah tentang penjaga hutan dan pegawai Taman Nasional Gunung Jiri, yang berpetualang menyusuri jalur pendakian yang misterius dan belum pernah dijelajahi. Drama ini menyoroti perjuangan mereka dalam memecahkan berbagai misteri di Gunung Jiri, sambil menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan medan berbahaya.

Disiarkan oleh tvN dan digarap oleh sutradara Lee Eung Bok serta penulis Kim Eun Hee, Jirisan menampilkan aktor dan aktris papan atas seperti Jun Ji Hyun, Joo Ji Hoon, Sung Dong Il, Oh Jung Se, Jo Han Chul, dan Go Min Shi.

