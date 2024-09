Usia Asli Para Bintang Drakor Nine Puzzles

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Da Mi dan Son Suk Ku akan membintangi sebuah drama Korea berjudul Nine Puzzles. Dalam drakor itu, Kim Da Mi akan berperan sebagai Yi Na dan Son Suk Ku berperan sebagai Han Saem. Drakor ini nantinya akan tayang pada 2025 di Disney+. Mengutip dari asianwiki.com, Nine Puzzles mengisahkan tentang seorang saksi pembunuhan bernama Yi Na.

Drakor ini dimulai dari peristiwa pembuhan. Pada suatu malam, pamannya Yi Na yang juga satu-satunya keluarga baginya telah dibunuh. Yi Na adalah satu-satunya saksi mata kasus pembunuhan pamannya. Yi Na juga dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan pamannya oleh Han Saem. Sepuluh tahun kemudian, Yi Na yang kini bekerja sebagai profiler kriminal telah menjadi anggota tim analisis kriminal di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul selama enam tahun terakhir.

Yi Na kemudian berkembang menjadi orang pertama yang mengetahui motif kejahatan dari tempat kejadian perkara. Setelah sepuluh tahun kejadian pembunuhan pamannya, Yi Na kembali bertemu dengan Han Saem yang begitu yakin bahwa dialah yang membunuh pamannya. Mereka kini bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan tersebut. Drakor ini ditulis oleh Lee Eun Mi dan disutradarai oleh Yoon Jong Bin.

Aktris Kore Selatan, Kim Da Mi lahir pada 9 April 1995 yang dibawah naungan ANDMARQ Entertainment. Dikutip dari Mydramalist, Da Mi adalah alumnus dari Universitas Nasional Incheon dari Departemen of Performing Arts. Aktris berusia 29 tahun ini berhasil meraih penghargaan Cheval Noir untuk kategori Aktris Terbaik di Festival Film Internasional Fantasia ke-22 di Montreal.

Da Mi memulai debut aktingnya melalu film independen 2017 Project With The Same Name, yaitu sebuah film fitur omnibus yang diproduksi setiap tahunnya. Di dalam film tersebut, Da Mi memainkan peran sebagai seorang wanita yang baru saja terlibat putus cinta dalam episode Hello, My Hard Work.

Pada 2018, Da Mi menunjukkan kebolehannya dalam berakting dengan berhasil memerankan peran utama dalam film misteri-aksi The Witch: Part 1 The Subversion. Di mana dirinya dipilih di antara 1.500 kandidar yang mengikuti audisi untuk peran tersebut. Kim Da Mi pun menerima pujian universal terhadap penampilannya yang kuat dalam peran yang begitu menantang tersebut. Melalui film tersebut, Kim Da Mi berhasil meraih sejumlah penghargaan besar untuk kategori pendatang baru.

Pada 2020, Kim Da Mi memulai debutnya dalam layar kaca televisi di serial drama Itaewon Class. Melalui drakor tersebut, Kim Da Mi berhasil memenangkan penghargaan Seni Baeksang untuk Aktris Baru Terbaik (TV) untuk penampilannya tersebut.

Aktor Korea Selatan yang lahir pada 7 Februari 1983 ini telah cukup lama berkecimpung dalam dunia akting di Korea Selatan. Mengutip dari Mydramalist,aktor berusia 41 tahun ini adalah lulusan dari Methodica Acting Studio for Film and Theater (dipindahkan ke Vancouver Institute of Media Arts).

Pada 2014, Suk Ku menjadi direktur seni dan aktor panggung, dirinya juga menulis ulang naskah untuk drama panggung ke-5 Love is Burning yang diadaptasi dari Fool for Love. Melalui pertunjukan tersebut, dirinya berhasil dilirik dan memulai debutnya ketika Suk Ku direkrut untuk musim kedua Sense8 di Netflix pada 2017.

Suk Ku kemudian memulai debutnya sebagai sutradara untuk sebuah segmen film antologi pada 2021 Unframed.

Son Suk Ku memulai kariernya di dunia akting dalam serial drama dengan judul Mother pada 2018. Sebelumnya, Suk Ku aktif terlibat dalam dunia perfilman sejak 2014 dalam film Scarlet Innocence sebagai pemeran pendukung.

