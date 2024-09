Serba-serbi Film I, the Executioner: Pencapaian 2 Juta Penonton dalam 3 Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film I, the Executioner atau Veteran 2 menembus 2 juta penonton dalam waktu tiga hari sejak peluncuran di bioskop Korea Selatan pada 13 September 2024. Laporan Soompi, Senin, 16 September 2024, dikutip Antara, pada 15 September, I, the Executioner sekuel dari film Veteran (2015) telah mencapai total 2.095.936 penonton di bioskop.

I, the Excetioner merupakan fim garapan sutradara Ryoo Seung Wan yang didistribusikan oleh CJ ENM naungan Outlaw Productions. Film ini menceritakan aksi kriminal.

Baca juga: Sinopsis Love Stuck Film Thailand di Prime Video yang Tayang 17 Oktober 2024

Tentang I, the Excetioner

1. Penayangan

Dikutip dari Soompi, I, the Excetioner telah ditonton lebih dari 3 juta penonton menurut Dewan Film Korea. Film melampaui pencapaian film Exhuma, yang mendapat 10 juta penonton dalam waktu sepuluh hari.

Baca juga: Yunita Siregar Ungkap Adegan Tersulit di Film Home Sweet Loan

2. Sinopsis

Film Veteran 2 mengisahkan tim investigasi kejahatan kekerasan yang dipimpin oleh Detektif Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) dari Divisi Investigasi Kejahatan. Kesibukan pekerjaan membuat mereka harus mengorbankan kehidupan pribadi.

Ketika kasus pembunuhan seorang profesor mengungkap keterkaitan dengan sejumlah kasus lama, kecurigaan muncul terhadap adanya pembunuh berantai. Dalam proses penyelidikan, si pembunuh secara terbuka menantang polisi dengan merilis teaser di Internet, memperlihatkan calon korban berikutnya dan memicu ketegangan.

Untuk menghadapi ancaman ini, tim merekrut petugas baru bernama Park Sun Woo (Jung Hae-in), yang membawa perubahan tak terduga dalam perkembangan kasus tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Pemeran

Film ini diperankan oleh Jung Hae In sebagai petugas muda yang melacak pembunuh berantai, Park Sun Woo dan Hwang Jung Min sebagai Detektif Seo Do Cheol. Ada karakter Oh Jae Pyung (Oh Dal Soo), ketua Tim Kekerasan 2 dari Unit Investigasi Area Luas Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Tim ini berisi para anggota profesional, yaitu Bong Yoon Ju (Jang Yoon Ju), Wang Dong Hyun (Oh Dae Hwan), dan Yoon Si Young (Kim Si Hoo).

4. Sekuel

I, the Executioner, sebagai sekuel dari film Veteran (2015), mengambil pendekatan yang berbeda dari pendahulunya. Humor yang sebelumnya menjadi ciri khas, kini dikurangi untuk menyoroti dan mengeksplorasi kekerasan yang dilakukan oleh karakter-karakter utama. Meskipun masih menghibur, sekuel ini memiliki sisi yang lebih introspektif, menyajikan kisah pembunuhan berantai yang secara mengejutkan mencerminkan sisi kelam dari tokoh-tokoh utamanya.

5. Berfoto Bersama

Para pemeran dan sutradara merayakan pencapaian 2 juta penonton dalam tiga hari itu sambil berfoto bersama. Pencapaian baru film tersebut, para bintang I, the Executioner, yaitu Jung Hae In, Hwang Jung Min, Ahn Bo Hyun, Jang Yoon Joo , dan Shin Seung Hwan berpose untuk foto bersama dengan sutradara Ryoo Seung Wan.

Mereka mengucapkan terima kasih kepada para penonton karena telah menunjukkan kesukaan terhada film I, the Executioner.

Pilihan Editor: 2 Film Korea Ini Ikut Ramaikan Festival Film Cannes 2024