7 Drakor Populer yang Dibintangi Idol K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan dikenal dengan punya banyak ragam terobosan, termasuk cara mengelola dan mengoptimalkan penggemar. Caranya dengan memberikan ruang bagi sosok idola untuk berkiprah di bidang lain. Di dunia seni peran dan panggung misalnya, para seniman secara tidak langsung diarahkan untuk lintas profesi. Misalnya para model, penyanyi, penari diberi ruang untuk bermain drakor. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi para penggemar mereka.

Para idol K-Pop yang punya penggemar misalnya, akan penasaran jika idola mereka bermain akting dalam sebuah drakor. Sehingga para penggemar idol K-Pop tersebut akan menontong drakor yang idola mereka bintangi.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah tujuh drama populer yang dibintangi oleh idol K-Pop, yang membuktikan bahwa mereka tidak hanya berbakat dalam bernyanyi, tetapi juga dalam berakting.

1. True Beauty

True Beauty adalah drama yang diadaptasi dari webtoon terkenal berjudul True Beauty atau The Secret of Angel. Cerita ini mengikuti Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young) yang menggunakan makeup untuk menutupi penampilannya yang sebenarnya. Dia kemudian bertemu dengan Lee Su Ho (Cha Eun Woo), seorang siswa populer yang juga menyimpan luka emosional. Keduanya mulai berbagi rahasia dan menemukan cara untuk menyembuhkan diri melalui cinta. Di tengah kisah mereka, ada Han Seo-jun (Hwang In Yeop) yang ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ju Gyeong.

Cha Eun Woo, anggota boyband Astro, memulai karirnya pada 2016 sebagai vokalis, visual, dan face of the group dari Fantagio Entertainment. Dengan nama asli Lee Dongmin, Cha Eun Woo telah menjadi nama yang dikenal dalam dunia drama Korea, memerankan berbagai karakter dalam banyak drama.

2. Dream High

Serial TV Dream High 2, yang tayang di KBS2 pada tahun 2011, mengisahkan enam siswa di sekolah menengah seni yang berjuang meraih impian mereka untuk menjadi bintang atau idola K-pop. Selama perjalanan mereka, mereka menemukan makna sejati dari persahabatan, cinta, dan kehidupan. Park Jinyoung, dikenal sebagai anggota grup GOT7 yang memulai debutnya pada 2014, juga muncul dalam drama ini sebelum resmi menjadi idol. Jinyoung, yang merupakan bagian dari grup besutan JYP Entertainment, bersama Lim Jaebeom diperkenalkan dalam Dream High 2 sebagai bagian dari promosi awal untuk GOT7.

Selain kesuksesannya sebagai idol, Jinyoung juga aktif sebagai aktor, terbaru berperan sebagai Bobby dalam drama "Yumi's Cell." "Dream High" juga menampilkan sejumlah bintang K-pop lainnya, termasuk Bae Suzy dan IU, yang menambah daya tarik drama ini dengan talenta mereka yang mengesankan.

3. Lovely Runner

Drama ini mengisahkan Ryu Sun Jae, seorang bintang top yang, dalam keputusasaannya, berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun, kisah cintanya dengan Im Sol berhasil membawanya kembali ke kehidupan. Dengan genre komedi romantis fantasi, drama ini dibintangi oleh Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, dan Song Geon Hee.

Untuk memberikan nuansa yang lebih autentik pada peran Ryu Sun-jae (Byeon Woo Seok), drama ini juga akan menampilkan dua idol K-pop terkenal, Lee Seung Hyub dari N.Flying dan Hyuk dari OMEGA X. Lee Seung Hyub akan memerankan Baek In Hyuk, pemimpin boy grup ECLIPSE, sementara Hyuk akan berperan sebagai member termuda bernama Jay. Kehadiran mereka di drama ini akan memberikan gambaran lebih dalam mengenai industri K-pop di balik layar, khususnya tentang kerja keras dan tekanan yang dihadapi para idol untuk mencapai ketenaran.

4. Hotel del Luna

Serial Hotel Del Luna adalah drama bergenre horor fantasi yang berlatar di sebuah hotel misterius di Seoul, khusus melayani hantu. IU berperan sebagai pemilik hotel yang menyimpan kesalahan besar dari masa lalu. Selain pemilik, staf hotel juga memiliki latar belakang unik dan aneh. Serial ini mendapat perhatian besar di Korea Selatan, dengan rating awal 7,3 persen yang meningkat menjadi 7,6 persen pada episode kedua dan mencapai puncaknya di 8,6 persen, menempatkannya di posisi pertama di semua saluran. Selain IU, drama ini juga dibintangi oleh Yeo Jin Goo, Shin Jung Geun, Bae Hae Sun, P.O Block B, dan Mina Gugudan.

5. Snowdrop

Snowdrop, yang berlatar belakang ketegangan politik Korea tahun 1987, merupakan serial 16 episode yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Jisoo Blackpink. Ditulis oleh Yoo Hyun Mi dan disutradarai oleh Jo Hyun Tak, yang juga dikenal dari SKY Castle, drama ini menandai debut utama bintang idol kpop Jisoo Blackpink sebagai pemeran utama setelah tampil sebagai cameo dalam The Producers dan berperan sebagai cinta pertama Sae Ya di Arthdal Chronicles bersama Song Joong Ki.

6. Business Proposal

Business Proposal berhasil meraih peringkat pertama di Netflix Global Top 10 untuk kategori serial TV (Non-Bahasa Inggris) selama periode 14-20 Maret 2022, dengan total tayangan melebihi 23 juta jam dalam seminggu. Serial ini, yang telah menayangkan 8 dari 12 episode, menduduki posisi pertama di 13 negara dan masuk dalam Top 10 di 27 negara untuk kategori yang sama.

Kim Sejeong, mantan anggota grup idola Gugudan dan kini penyanyi solo, memainkan peran utama dalam drama ini. Sebelumnya, Sejeong juga dikenal sebagai anggota grup proyek I.O.I yang dibentuk melalui program Produce 101, di mana ia meraih peringkat kedua dan menjadi center untuk lagu tema “Pick Me”.

7. Start Up

Drama Start Up mengikuti kisah Seo Dal Mi, yang diperankan oleh Suzy, seorang wanita muda yang punya cita-cita menjadi seperti Steve Jobs. Dalam perjalanan cerita, ia bertemu dengan Nam Do San, seorang jenius IT, dan bersama-sama mereka mendirikan perusahaan startup bernama Samsan Tech bersama teman-teman mereka.

Serial ini mendapatkan perhatian besar dari penggemar saat penayangannya, hingga menciptakan dua kubu di antara para penggemar. Smenetara itu, sang pemeran utama Bae Suzy, yang dikenal sebagai penyanyi, aktris, model, dan MC serba bisa, memulai karirnya di bawah JYP Entertainment dan debut sebagai anggota grup Miss A yang terkenal.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANNISA FIRDAUSI | ANTARA | DEWI ELVIA MUTHIARINY | MYESHA FATINA RACHMAN | NON KORESPONDEN | MARVELA | PUTRI SAFIRA PITALOKA | DINI DIAH

