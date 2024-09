Jadwal Tayang Inside Out 2, Agatha All Along, hingga The Judge From Hell di Disney+ Hotstar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film pemecah rekor dari Disney and Pixar, Inside Out 2 akan tayang di Disney+ Hotstar setelah dirilis di bioskop pada Juni 2024 lalu. Selain film animasi tersebut, ada sederet serial terbaru beragam genre, termasuk fantasi, kriminal, komedi, hingga misteri yang bisa disaksikan selama bulan ini.

Berikut daftar film dan serial baru yang tayang di Disney+ Hotstar pada September 2024:

1. Inside Out 2 (25 September 2024)

Setelah menjadi film animasi terlaris sepanjang masa, Inside Out 2 akhirnya dapat disaksikan secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai bulan ini. Inside Out 2 membawa para penonton kembali masuk ke pikiran Riley yang kini memasuki usia remaja, di mana ia menghadapi serangkaian emosi baru yang kompleks dan membuat dunianya berubah sepenuhnya.

Dengan segala perubahan yang terjadi dengan begitu cepat, ia berjuang untuk menyeimbangkan tantangan dalam dunia barunya. Film yang berhasil mendapatkan nominasi dalam Golden Trailer Awards sebagai Best Animation/Family ini dapat menjadi rekomendasi tontonan akhir pekan menarik bersama teman atau keluarga.



2. Agatha All Along (19 September 2024)

Agatha All Along. Dok. Disney+ Hotstar

Serial dari Marvel Television, Agatha All Along, akan membawa kembali karakter ikonik Agatha Harkness, yang kini kehilangan kekuatan setelah seorang sosok misterius membantunya terbebas dari mantra yang membelenggunya. Situasi menjadi semakin menarik ketika sosok misterius tersebut memohon pada Agatha untuk membawanya ke jalan penyihir legendaris.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan mematikan bagi para penyihir, yang jika selamat, dapat membawa kembali apa pun yang hilang dalam hidup mereka. Bersama-sama, Agatha dan sosok misterius ini membentuk sebuah perkumpulan untuk menyusuri jalan penuh bahaya tersebut. Serial fantasi superhero ini dibintangi oleh Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, serta Ali Ahn.

3. Only Murders in the Building Season 4 (27 Agustus 2024)

Only Murders in the Building Season 4. Dok. Disney+ Hotstar

Serial peraih penghargaan The Comedy Show of the Year di ajang People’s Choice Awards 2024, Only Murders in the Building menayangkan season terbarunya dan dapat disaksikan setiap minggu secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Season ini melanjutkan kisah dari akhir season ketiga, di mana peristiwa mengejutkan terjadi antara Charles, Oliver, dan Mabel dengan pemeran pengganti sekaligus teman Charles, yaitu Sazz Pataki.

Mempertanyakan apakah Sazz atau Charles yang seharusnya menjadi korban, penyelidikan trio ini membawa mereka ke Los Angeles, menuju sebuah studio Hollywood yang sedang mempersiapkan film tentang podcast ‘Only Murders’. Saat para detektif amatir kembali ke New York, mereka memulai perjalanan yang semakin epik dengan melintasi halaman gedung untuk menyelidiki kehidupan para penghuni Arconia’s West Tower. Serial dengan genre misteri dan komedi-drama ini kembali menghadirkan Selena Gomez, Steve Martin, serta Martin Short sebagai pemeran utama.

4. The Judge From Hell (21 September 2024)

Dibintangi oleh bintang Korea ternama, Park Shin Hye dan Kim Jae Yeong, The Judge From Hell adalah serial dengan genre kriminal romantis akan tayang bulan ini di Disney+ Hotstar. Serial ini menceritakan kisah Bitna, seorang hakim bermasalah yang dikenal sering menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa.

Banyak dikritik karena hukumannya yang ringan, masyarakat tidak menyadari bahwa Bitna telah dirasuki oleh iblis yang dikirim ke bumi untuk menyeret sepuluh penjahat kembali ke neraka. Bertekad dan tampaknya tak terhentikan, segalanya berubah bagi Bitna ketika ia mulai mengembangkan perasaan terhadap detektif Daon. Akankah iblis itu mampu menyelesaikan misinya atau menyerahkan semuanya demi detektif impiannya?

5. Seoul Busters (11 September 2024)

Seoul Busters. Dok. Dinsey+ Hotstar

Drama Korea polisi terbaru dengan genre komedi, Seoul Busters, mengisahkan para anggota Divisi Pembunuhan Songwon yang setiap tahun tanpa henti berada di antara jajaran pekerja dengan kinerja terburuk di seluruh kepolisian Korea. Terdiri dari sekelompok petugas yang tampak tidak cocok dengan tugas mereka, pihak manajemen berupaya mengubah keadaan setelah mengangkat seorang kapten baru ke dalam tim.

Merupakan seseorang yang cemerlang dan unggul dalam segala hal yang telah ia lakukan, kapten baru tersebut memiliki tugas berat dalam serial penuh tawa ini. Dibintangi oleh Kim Dong Wook, Park Jih Wan, Seo Hyun Woo, Park Se Wan, dan Lee Seung Woo, Seoul Busters dapat disaksikan setiap minggunya secara eksklusif di Disney+ Hotstar.

