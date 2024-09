Sinopsis Seoul Busters, Drakor Komedi-Kejahatan yang Dibintangi Kim Dong Wook

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seoul Busters menjadi drama Korea atau drakor terbaru yang akan tayang mulai 11 September 2024. Drama yang dibintangi oleh Kim Dong Wook dan Park Se Wan ini dijadwalkan akan tayang di platform streaming Disney+ Hotstar dan memiliki total 12 episode.

Serial besutan sutradara An Jong Yeon serta penulis skenario Lee Young Chul dan Lee Gwang Jae ini akan mengusung genre komedi, investigasi, dan kejahatan. Tema utama yang diangkatnya adalah tentang Tim Unit Kejahatan Kekerasan 2 di Kantor Polisi Songwon yang selalu mendapat peringkat terakhir dalam segi kinerja penangkapan nasional. Tim itu pun berusaha untuk diubah menjadi lebih baik.

Lantas, bagaimana sinopsis Seoul Busters, drakor komedi-kejahatan yang dibintangi oleh Kim Dong Wook? Berikut rangkuman informasinya.



Sinopsis Seoul Busters

Drama Seoul Busters ini mengangkat kisah yang berfokus pada kehidupan di Tim Unit Kejahatan 2 dari Kantor Polisi Songwon. Tim ini bertanggung jawab untuk kasus yang berhubungan dengan pembunuhan. Setiap tahunnya, tim ini beserta para anggotanya selalu berada di peringkat terakhir penilaian kinerja penangkapan nasional. Tim ini bahkan mencatatkan kinerja terburuk di antara seluruh kepolisian Korea.

Untuk mengubah keadaan itu, pihak manajemen Kantor Polisi Songwon pun mengangkat kapten baru untuk memimpin tim tersebut. Dia adalah Dongbang Yoo Bin, seorang pria yang cerdas dan unggul dalam segala hal. Dia merupakan mantan pemimpin tim elite unit kejahatan polisi Korea. Dia juga merupakan peraih gelar petugas polisi dan pemimpin tim terbaik negara tersebut.

Pada awalnya, Dongbang Yoo Bin bekerja sebagai profesor di sebuah universitas bergengsi di luar Korea Selatan. Ia bahkan ditawari posisi sebagai dosen tetap di fakultas di universitas tersebut. Tetapi, Yoo Bin menolak tawaran itu dan memutuskan untuk kembali ke negara asalnya.

Sebaliknya, saat ia kembali ke Korea Selatan, Yoo Bin justru secara sukarelawan menawarkan diri sebagai kepala Unit Kejahatan Kekerasan 2 di Kantor Polisi Songwon. Ia lalu bertemu dengan para anggota tim itu, yang semuanya memiliki berbagai kepribadian unik dan berbeda. Adapun tujuannya bergabung dengan tim tersebut adalah untuk mengubah tim itu menjadi salah satu tim detektif terbaik di Korea Selatan.

Di tim itu, ada Seo Min Seo polisi wanita yang berkepribadian ceria, Moo Joong Ryeok yang merupakan mantan jawara tinju, Jung Junghwan yang hidup dengan sangat hemat, dan Jang Tansik sebagai detektif yang selalu tampil berantakan.



Tentang Drama Seoul Busters

Judul: Seoul Busters

Judul lain: Gangmaegang, Gangmaegang: Gangyeokhajin Anjiman Maeryeokjeokin Gangryeokban, The Not Powerful but Attractive Violent Crimes Unit

Genre: Komedi, Kejahatan, Investigasi

Tanggal rilis: 11 September 2024

Tempat tayang: Hulu, Disney+ Hotstar

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 1 jam 20 menit

Jadwal tayang: Setiap Rabu

Sutradara: An Jong Yeon

Penulis skenario: Lee Young Chul, Lee Gwang Jae

Perusahaan produksi: BA Entertainment, Chorokbaem Media, Studio S

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain Seoul Busters

Berikut adalah beberapa daftar pemain drama Seoul Busters:

1. Kim Dong Woo sebagai Dongbang Yoo Bin

2 sebagai Seo Min Seo

3. Park Jihwan sebagai Moo Joong Ryeok

4. Seo Hyun Woo sebagai Jung Junghwan

5. Lee Seung Woo sebagai Jang Tansik

6. Son Eun Seo sebagai Jung Eun Gyeong

7. Kim Shi Kyung sebagai Seo Hyun Seo

ASIANWIKI | MYDRAMALIST | IMDB | ELLYA SYAFRIANI, berkontribusi dalam artikel ini.

