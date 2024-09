Seoul Busters: Mengenal Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Seoul Busters akan tayang pada 11 September 2024. Drakor ini bakal tayang di platform streaming Disney+ Hotstar dan memiliki total 12 episode. Seoul Busters disutradarai oleh An Jong Yeon, dengan penulis skenario oleh Lee Young Chul dan Lee Gwang Jae. Serial ini mengangkat genre komedi, investigasi, dan kejahatan.

Pemeran Seoul Busters

1. Kim Dong Wook

Dikutip dari Asian Wiki, Kim Dong Wook lahir pada 29 Juli 1983. Dia memulai karier aktingnya di teater sebelum beralih ke televisi dan film. Ia dikenal melalui berbagai peran yang menonjol dalam drama dan film. Adapun di antara drama yang dibintanginya adalah Coffee Prince (2007), More Than a Maid (2014-2015), My Perfect Stranger (2023). Dia juga membintangi film Trade Your Love (2019) dan Hijack 1971 (2024).

2. Park Se Wan

Aktris kelahiran 24 September 1994 ini dikenal karena peran-perannya dalam berbagai drama televisi dan film. Dia membintangi serial drama Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017), School (2017), One Day Off (2023), dan No Gain No Love (2024). Dia juga terlibat dalam sejumlah film, di antaranya No Mercy (2019) sebagai Eun-Hye, 645 (2022) sebagai Yeon-Hee, dan Victory (2024) sebagai Mi-Na.

3. Park Ji Hwan

Park Ji Hwan aktor kelahiran 5 September 1980. Dia memulai karier aktingnya dengan berbagai peran di televisi dan film. Ia dikenal karena kemampuan aktingnya yang luas dan telah membangun reputasi sebagai artis yang serba bisa

Dia membintangi film di antaranya The City of Violence (2006), Way Back Home (2013), The Roundup (2022), The Roundup: No Way Out (2023), The Roundup: Punishment (2024), dan Handsome Guys (2024). Dia juga membintangi sejumlah serial drama seperti Pied Piper (2016), Untouchable (2017-2018), My Lovely Boxer (2023), Gyeongseong Creature (2023-2024), dan Queen Woo (2024).

4. Seo Hyun Woo

Seo Hyun Woo telah membintangi sejumlah drama populer di antaranya Uncle Samsik (2024), A Shop for Killers (2024), dan Celebrity (2023). Selain Seoul Busters, artis kelahiran 20 November 1983 ini juga akan membintangi drama baru The Fiery Priest 2. Dia bakal berperan sebagai Nam Doo-Heon, dan beradu akting dengan Park Kyung Sun dan Goo Dae Young.

5. Lee Seungwoo

Lee Seungwoo lahir pada 15 September 1994. Dia telah membintangi sejumlah drama seperti My Secret, Terrius (2018), The Game: Towards Zero (2020), Racket Boys (2021), Doctor Lawyer (2022), dan Vigilante (2023)

Sinopsis Seoul Busters

Seoul Busters bercerita tentang Tim Unit Kejahatan Kekerasan 2 dari Kantor Polisi Songwon. Tanpa henti tiap tahunnya, para anggota divisi berada di antara pekerja dengan kinerja yang buruk di seluruh kepolisian Korea.

Untuk mengubah keadaan, pihak manajemen pun mengangkat kapten baru ke dalam tim. Dia merupakan orang yang cemerlang dan unggul dalam segala hal. Namun, kapten baru ini memiliki tugas berat dalam memimpin divisi tersebut.

ELLYA SYAFRIANI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | ASIAN WIKI

