Sinopsis Love Stuck Film Thailand di Prime Video yang Tayang 17 Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video mengumumkan film Original Thailand terbaru, Love Stuck akan tayang di Indonesia dan lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia mulai Kamis, 17 Oktober 2024. Film drama komedi romantis fantasi yang diadaptasi dari The Map of Tiny Perfect Things dibintangi Teeradon Supapunpinyo (James) dan Plearnpichaya Komalarajun (Junei).

Sinopsis Love Stuck

Love Stuck mengeksplorasi tema tentang cinta, kehidupan, keluarga, dan perkembangan diri. Film ini menceritakan kehidupan Toy (James), seorang pria lucu yang terjebak dalam suatu lingkaran waktu. Apa pun yang dia lakukan, dia selalu kembali ke posisi awal, yaitu di pagi hari sebelum malam Tahun Baru.

Saat mencoba melarikan diri dari siklus yang membosankan ini, dia bertemu dengan Vee (Junei), perempuan muda misterius yang ternyata terjebak dalam situasi yang sama. Keduanya menghabiskan hari yang berulang-ulang sekaligus mencari momen-momen sempurna yang tersembunyi di sekitar mereka.



Saat Toy berupaya mencari cara untuk keluar dari lingkaran waktu, Vee meninggalkannya dan rencananya. Di tengah kekecewaannya, Toy mengetahui kenyataan pahit tentang keluarganya yang akhirnya mengubah pandangannya tentang kehidupan. Sementara itu, Vee dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya yang mengungkapkan alasan mengapa dia dan Toy terjebak dalam lingkaran waktu.

Film Love Stuck dibintangi Teeradon Supapunpinyo (James) dan Plearnpichaya Komalarajun (Junei). Dok. Prime Video

Love Stuck Rekame dari The Map of Tiny Perfect Things

Love Stuck adalah remake dari film Original Amazon, The Map of Tiny Perfect Things. Film yang dirilis pada 2021 itu dinominasikan untuk penghargaan Critics' Choice Awards kategori Best Movie Made for Television.

The Map of Tiny Perfect Things adalah film rilisan Amazon MGM Studios yang diproduksi oleh Weed Road Pictures, FilmNation Entertainment, bekerja sama dengan Wishmore Entertainment. Akiva Goldsman, Gregory Lessans, Aaron Ryder, Ashley Fox berperan sebagai produser, dengan Alison Cohen, Christos Konstantakopoulos, Scott Lumpkin sebagai produser eksekutif.

Love Stuck Dibintangi Aktor Thailand Ternama

Film Love Stuck dibintangi oleh aktor terkenal di Thailand sebagai pemeran utama, yaitu Teeradon Supapunpinyo (Bad Genius, Thirteen Lives) dan Plearnpichaya Komalarajun (OMG! Oh My Girl, Bad Genius: The Series). Film Thailand ini juga menampilkan Thitiya Jirapornsilp (You & Me & Me, Not Friends), Sanya Kunakorn (One Year, How to Make Millions Before Grandma Dies), Grace Mahadumrongkul (King Naresuan), dan Monthapoom Sumonvarangkul.



Love Stuck diproduksi oleh Amazon MGM Studios bekerja sama dengan Benetone Films. Disutradarai oleh Chongdol Sukulworaphat dan Noppharat Ramwong sebagai sutradara pendamping, film ini diproduseri oleh Rachvin Narula dan Kulthep Narula.

