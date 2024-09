7 Drakor yang Tayang September 2024, Dibintangi Kim Woo Bin hingga Shin Hye Sun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan kesembilan, sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang pada September 2024. Serial Korea ini akan menjanjikan alur cerita yang menarik dengan berbagai genre yang diusung. Mulai dari komedi, romantis, misteri, hingga thriller yang menegangkan.

Selain itu, drama-drama terbaru ini juga akan dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Negeri Ginseng. Mulai dari Kim Dong Wook, Kim Woo Bin, Shin Hye Sun, hingga Kim Jung Hyun. Berikut daftar 7 drakor yang tayang September 2024.

Drama Korea bergenre komedi kejahatan ini akan tayang di platform streaming Disney+ Hotsar. Ceritanya tentang Tim Unit Kejahatan Kekerasan 2 dari Kantor Polisi Songwon. Tanpa henti tiap tahunnya, para anggota divisi berada di antara pekerja dengan kinerja yang buruk di seluruh kepolisian Korea.

Untuk mengubah keadaan, pihak manajemen pun mengangkat kapten baru ke dalam tim. Dia merupakan orang yang cemerlang dan unggul dalam segala hal. Namun, kapten baru ini memiliki tugas berat dalam memimpin divisi tersebut. Drama ini dimainkan oleh Park Se Wan, Kim Dong Wook, Park Ji Hwan, Seo Hyun Woo, dan Lee Seungwoo.



2. Officer Black Belt (13 September)

Kim Woo Bin dalam film Officer Black Belt. Dok. Netflix

Menampilkan Kim Woo Bin dan Kim Sung Kyun sebagai pemeran utama, drama ini akan tayang di platform Netflix. Officer Black Belt bercerita tentang seorang pria bernama Lee Jung Do yang memiliki sabuk hitam tingkat sembilan cabang olahraga beladiri taekwondo, kendo, dan judo. Dia bekerja sebagai petugas pengiriman di restoran ayahnya.

Suatu hari, Lee Jung Do dimintai tolong oleh Kim Sun Min untuk menjadi petugas seni bela diri selama lima pekan di penjara. Setelah itu, Sun Min pun mengajak Jung Do untuk mengambil peran permanen sebagai petugas seni bela diri. Hal ini sekaligus menandai dimulainya petualangan pemberantasan kejahatan duet dua orang itu.



3. The Judge from Hell (21 September)

Drama The Judge from Hell mengisahkan tentang Kang Bit Na, hakim elite yang memiliki daya pikat tinggi. Namun ternyata, ia adalah setan utusan dari neraka dengan misi untuk memberantas manusia berdosa yang tidak merasa menyesal melakukan salah, namun dilepaskan begitu saja atas kejahatan dan perbuatan jahat mereka. Ia pun akan memberikan hukuman kepada mereka untuk membusuk di neraka.

Drama yang dibintangi oleh Park Shin Hye, Kim Jae Young, Kim In Kwon, Lee Gyu Han, ini dapat disaksikan secara legal di platform streaming Disney+ Hotstar.



4. Dear Haeri (23 September)

Potongan trailers To My Haeri. Foto: Asian Wiki.

Dikenal juga dengan judul To My Hae Ri, drama ini berkisah tentang Joo Eun Ho yang merupakan seorang penyiar yang tidak dikenal dengan pengalaman selama 14 tahun. Karena luka yang ada dalam di hatinya, dia memiliki kepribadian lain yang diberi nama Joo Hye Ri.

Di sisi lain, ada Jung Hyeon O sebagai mantan pacar Joo Eun Ho. Namun entah bagaimana caranya, kedua mantan kekasih itu bersatu kembali dan saling membantu menyembuhkan luka masing-masing. Drama ini dibintangi oleh Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook



5. Dog Knows Everything (25 September)

Aktor veteran Lee Soon Jae akan menjadi pemeran utama dalam drama bergenre komedi ini. Dikisahkan, Lee Soon Jae adalah aktor yang disegani, dengan karier akting yang panjang. Tetapi, sebuah insiden membuat dia menerima banyak kritik dari publik.

Lee Soon Jae yang terkejut dengan situasi tersebut melarikan diri ke Pulau Geoje. Di sana, ia bertemu dengan seekor anjing bernama Sophie, yang merupakan mantan anjing polisi. Suatu hari, gonggongan Sophie mulai terdengar seperti bahasa manusia bagi Lee Soon Jae. Sejak saat itu, Lee Soon Jae dan Sophie menyelidiki insiden yang terjadi di lingkungan tersebut.



6. What Comes After Love (27 September)

What Comes After Love dibintangi oleh aktris Korea dan aktor Jepang, Lee Se Young dan Kentaro Sakaguchi. Diceritakan, Hong adalah seorang mahasiswa Korea yang belajar di Jepang. Ia bertemu dengan Jungo dan mereka saling jatuh cinta. Namun, mereka harus putus karena perbedaan pemikiran tentang cinta dan masalah praktis. Lima tahun kemudian, Hong dan Jungo kembali dipertemukan di Korea.



7. Iron Family (28 September)

Drakor yang tayang September 2024 selanjutnya adalah Iron Family. Ini merupakan serial Netflix yang memiliki tokoh utama bernama Lee Da Rim, seorang wanita yang ditakdirkan untuk mewarisi bisnis penatu keluarganya yang sukses. Namun, kehidupannya tidak mudah karena penglihatannya semakin memburuk dan ia berpotensi mengalami kebutaan total.

Beberapa pemain drama ini adalah Geum Sae Rok, Kim Jung Hyun, Choi Tae Joon, Yang Hye Ji, Lee Sung Yeol, dan Shin Hyun Joon.

Eliya Syafriani | Khumar Mahendra | Putri Safira Pitaloka | Asianwiki

