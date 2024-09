Pengalaman Park Seo Joon dan Han So Hee Syuting Gyeongseong Creature Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Seo Joon dan Han So Hee mengungkapkan momen yang membuat mereka khawatir serta berdebar dari Gyeongseong Creature Season 2. Kedua pemeran utama tersebut juga membahas tentang pengalaman mereka bekerja bersama sejak musim pertama yang dirilis pada akhir 2023.

Gyeongseong Creature Season 1 berlatar musim semi tahun 1945, saat Korea masih dijajah Jepang. Cerita berpusat pada sepasang anak muda yang bertemu dengan makhluk aneh, dan kemudian harus berjuang bertahan hidup di kota Gyeongseong, yang sekarang dikenal sebagai Seoul.

Sementara, Gyeongseong Creature Season 2 melanjutkan cerita di Seoul pada 2024, saat Yoon Chae Ok (Han So Hee) akan bertemu dengan karakter baru Ho Jae, yang mirip sekali dengan Jang Tae Sang (Park Seo Joon). "Musim 2 menyajikan cerita dengan pesona yang sama sekali berbeda. Perubahan ruang dan periode waktu akan memberikan perbedaan yang jelas, menawarkan nuansa alam semesta yang meluas," kata sutradara Chung Dong Yoon.

Park Seo Joon Sebut Tae Sang dan Ho Jae Sangat Berbeda Walaupun Wajah Mirip

Di musim pertama, Park Seo Joon berperan sebagai Jang Tae Sang, orang terkaya di Gyeongseong dan pemilik pegadaian terbesar di kota itu, House of Golden Treasure. Di musim kedua, Park Seo Joon memerankan karakter baru bernama Ho Jae, yang sangat mirip dengan Jang Tae Sang. Kelanjutan ini semakin mengaitkan nasib Jang Tae Sang dengan Yoon Chae Ok dan mengambil lompatan dramatis melintasi waktu.

“Ada perbedaan besar antara (Tae Sang dan Ho Jae) dalam hal karakter mereka. Saat berakting, saya sangat khawatir (tentang perbedaan ini), tetapi itu juga memungkinkan saya untuk mencoba gaya penggambaran yang sangat berbeda, jadi itu sangat menyenangkan," kata Park Seo Joon.

Han So Hee sebagai Yoon Chae Ok merasa gugup ketika pertama kali bertemu dengan Ho Jae. “Setidaknya pada momen saat ia bertemu Ho Jae, hatiku berdebar dan aku merasa gembira, seolah-olah Chae Ok telah kembali sejenak ke masa ketika ia merasa hidupnya bermakna," kata Han So Hee.

Park Seo Joon dan Han So Hee Saling Memuji

Membahas mengenai interaksi di balik layar, Park Seo Joon dan Han So Hee menceritakannya dengan antusias. Park Seo Joon mengaku sangat bergantung dengan lawan mainnya itu. "Karena kami menghabiskan banyak waktu bekerja dan syuting bersama sejak Musim 1, saya sangat bergantung pada (Han So Hee) sebagai partner," kata Park Seo Joon.

Tidak jauh berbeda, Han So Hee juga memuji Park Seo Joon yang telah memberikan energi positif kepadanya selama syuting Gyeongseong Creature Season 2. “Kerja sama tim yang kami jalin bersama selama syuting bersama dalam waktu yang lama (sangat bagus) sehingga tidak perlu kata-kata," kata Han So Hee. “Saya dapat menyelesaikan syuting karena saya mendapatkan begitu banyak energi dari (Park Seo Joon)."

Gyeongseong Creature Season 2 dijadwalkan akan tayang pada Jumat, 27 September 2024 di Netflix.

