Ashraf Sinclair Ulang Tahun, BCL: Semoga Perayaanmu Indah di Surga

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Bunga Citra Lestari atau BCL memperingati ulang tahun suami pertamanya, mendiang Ashraf Sinclair yang ke-45 pada Rabu, 18 September 2024. Ia mengunggah foto Ashraf ketika sedang meniup lilin kue ulang tahun, diiringi lagu 'Gone Too Soon' milik Michael Jackson.

"Selamat Ulang Tahun di Surga," tulis BCL dengan emotikon hati berwarna merah, di Instagram. "Rasanya aku punya banyak kata untuk diucapkan, banyak cerita untuk diceritakan.. tapi aku tidak tahu harus mengatakannya."



BCL Berterima Kasih ke Ashraf Sinclair atas Momen Indah Bersama

BCL yang kini sudah menjadi istri Tiko Aryawardhana, mengucapkan terima kasih kepada Ashraf atas kenangan indah yang tak terlupakan. Meski sudah empat tahun Ashraf berpulang, BCL masih selalu mengingat momen suka duka yang pernah mereka lalui bersama dalam hampir 12 tahun menikah.

"Yang bisa kukatakan hanyalah terima kasih.. Terima kasih untuk semua momen indah, semua perjuangan yang kita lalui, kegembiraan, tawa, dan air mata yang kita bagi bersama.. Terima kasih untuk semua kenangan yang kita lalui bersama," tulis BCL.

Bunga Citra Lestari dan suami, Ashraf Sinclair. Instagram.com/@bclsinclair

BCL Rindu Ashraf Sinclair

BCL kemudian mengungkapkan rindunya terhadap Ashraf dan berharap pria yang telah memberikannya seorang putra itu bahagia di surga. "Kamu sangat berarti bagiku, dan untuk semua orang yang mencintaimu," tulis BCL. "Semoga perayaanmu indah di sana. Aku merindukanmu."

Tidak hanya BCL, Vidi Aldiano sebagai sahabat juga mengutarakan kerinduannya kepada Ashraf. "Selamat ulang tahun ashh aku sangat merindukanmu, alfatiah, untukmu," tulis Vidi di kolom komentar.

Terlihat suami BCL, Tiko juga meninggalkan komentar pada unggahan tersebut. Bukan kata-kata, melainkan emotikon hati berwarna merah sebanyak tiga buah. BCL membalas itu dengan emotikon serupa.

Ashraf Sinclair meninggal dalam usia 40 tahun pada 18 Februari 2020. Ia menikah dengan BCL pada 8 November 2008. Pria asal Malaysia itu meninggalkan seorang putra, buah hatinya bersama BCL, Noah Sinclair. BCL kemudian menjalin hubungan dengan Tiko Aryawardhana dan keduanya menikah di Bali pada Sabtu, 2 Desember 2023. Hubungan BCL dengan keluarga Ashraf masih terjalin sangat baik, bahkan mereka datang ke pernikahannya dengan Tiko.

