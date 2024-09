Selena Gomez Jadi Miliarder Perempuan Termuda di AS, Ini Sumber Kekayaannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez menjadi salah satu miliarder perempuan termuda di Amerika Serikat. Bloomberg Billionaires Index melaporkan harta kekayaannya mencapai 1,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 20 triliun.

Laporan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar kekayaan bersih Selena Gomez berasal dari keberhasilan produk kecantikan Rare Beauty miliknya yang diluncurkan pada 2019. Rare Beauty menyumbang 81,4 persen dari kekayaan Selena Gomez.

Baca juga: Italia Selidiki Dugaan Pembunuhan Miliarder Inggris di Kapal Tenggelam

"Saya sangat gembira merilis produk kecantikan yang tidak hanya terasa hebat, tetapi juga merayakan apa yang membuat kita masing-masing menjadi langka," kata Selena Gomez. "Produk-produk ini bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi diri sendiri, entah itu tampil dengan riasan tebal atau tanpa riasan sama sekali."

Satu persen dari semua penjualan dari Rare Beauty, dan semua dana yang terkumpul dari mitra, disalurkan ke Rare Impact Fund, yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan 100 juta dolar selama 10 tahun ke depan untuk membantu mengatasi kesenjangan dalam layanan kesehatan mental bagi masyarakat yang kurang mampu. Selena Gomez telah lama menjadi advokat untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental.

Selena Gomez Masih Aktif Akting

Pendapatan Selena Gomez lainnya juga berasal dari penjualan album musik dan properti, serta pendapatan dari transaksi streaming, kemitraan merek, tiket konser, dan akting.

Selena Gomez mulai berakting sejak kecil sebelum memulai karier musiknya dan tampil dalam serial Only Murders in the Building, yang baru-baru ini diperbarui untuk musim kelima. Berkat Only Murders in the Building, Selena Gomez saat ini dinominasikan untuk Penghargaan Emmy untuk Aktris Utama Terbaik dalam Serial Komedi, nominasi pertamanya dalam kategori tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selena Gomez juga akan membintangi drama musikal pemenang Cannes, Emilia Perez, dari Jacques Audiard, yang dijadwalkan tayang di bioskop tertentu pada 1 November, sebelum ditayangkan di Netflix pada 13 November 2024.

Sementara itu, Selena Gomez tengah mempersiapkan diri untuk membintangi Wizards Beyond Waverly Place, serial sekuel dari serial Disney Channel Wizards of Waverly Place, yang akan tayang perdana pada 29 Oktober 2024. Selena Gomez dan lawan mainnya David Henrie juga bertindak sebagai produser eksekutif.

Selena Gomez di Industri Musik

Tur solo terakhir Selena Gomez adalah Revival Tour pada 2016, dan album terakhirnya adalah Rare (2020). Ia merilis dua singel baru, 'Love On,' pada Februari, dan 'Single Soon' pada 2023 melalui labelnya Interscope Records. Selena Gomez telah menjadi andalan di Billboard Hot 100 sepanjang tahun 2023 berkat singelnya, 'Calm Down', hit triple-platinum bersertifikat RIAA yang ia bagikan dengan superstar Afrobeats Rema.

Selain itu, ia juga telah mengumpulkan kekayaan sebagai orang ketiga dengan pengikut terbanyak di Instagram secara global, yaitu 424 juta pengikut. Selena Gomez berada tepat di bawah pemain sepak bola Cristiano Ronaldo (629 juta pengikut) dan Lionel Messi (505 juta pengikut).

VARIETY | USA TODAY | DEADLINE

Pilihan Editor: Selena Gomez Menangis Film Barunya Disambut Meriah di Festival Film Cannes 2024