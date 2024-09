Charlie Puth Menikah dengan Brooke Sansone: Janji akan Mencintaimu Setiap Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Charlie Puth dan tunangannya, Brooke Sansone, resmi menikah pada Sabtu, 7 September 2024. Kabar bahagia ini baru diumumkan keduanya lewat unggahan video dan foto pernikahan, setelah beberapa hari sebelumnya mereka terlihat memakai cincin emas di jari manis masing-masing saat berlibur di Italia.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu menikahi kekasihnya di rumah keluarganya yang berada di Montecito, California. Brooke berjalan menuju altar bersama ayahnya, diiringi oleh paduan suara Sunday Service yang menyanyikan lagu “I Don't Want to Miss a Thing” karya Aerosmith.

Upacara pernikahan itu dipimpin oleh sahabat sekaligus pengacara Charlie Puth. Di hadapan keluarga dan sahabat terdekat, Charlie Puth dan Brooke Sansone saling mengucap janji suci pernikahan.

"Hari ini aku berdiri di hadapanmu Brooke, dan aku tak bisa tidak menyadari hari ini benar-benar hari paling bahagia yang pernah kurasakan dalam 32 tahun hidupku. Ada beberapa hal yang tak dapat kuprediksi, namun satu hal selalu jelas, ya, entah bagaimana aku sepertinya selalu tahu, aku akan berdiri bersamamu di sini," tulis Charlie Puth di Instagram pada Rabu, 18 September 2024.



Janji Charlie Puth ke Brooke Sansone



Pemilik nama asli Charles Otto Puth Jr. itu juga mengunggah empat buah foto pernikahannya. Ia mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam terhadap teman masa kecilnya itu.

"Aku mencintaimu Brooke…aku selalu mencintaimu, bersamamu aku menjadi yang terbaik. Aku berjanji akan mencintaimu setiap hari dalam hidup ini, dan bahkan lebih lagi saat kita melangkah ke kehidupan berikutnya," tulis penyanyi 32 tahun tersebut.

Dengan adanya pernikahan ini maka nama belakang Brooke kini berganti menjadi nama keluarga Puth. "Brooke Ashley Sansone, dan sekarang kau akan menjadi Brooke Ashley Puth. Terima kasih telah membuatku menjadi pria paling bahagia di dunia. Selalu karena dirimu," tulis Charlie Puth.

Setelah pemberkatan selesai, The Sunday Service Choir menyanyikan lagu "Ain't No Mountain High Enough" karya Marvin Gaye dan Tammi Terrell dan para tamu melemparkan kelopak bunga kepada pasangan itu.



Tempat Pernikahan hingga Cincin Kawin Charlie Puth dan Brooke Sansone

Rumah keluarga Charlie Puth di Montecito, sengaja dipilih untuk menjadi tempat pernikahan mereka. Charlie dan Brooke merasa itu adalah satu-satunya tempat yang paling tepat. "Kami memilih kediaman keluarga Puth karena kami tahu Montecito akan menawarkan latar belakang yang sempurna,” kata Brooke kepada Vogue. "Saya ingin pernikahan kami memadukan tradisi dengan hal-hal modern yang tidak konvensional."

Untuk cincin kawin mereka, Brooke dan Charlie memadukannya dengan perhiasan yang hampir identik, cincin cerutu emas tebal yang serasi dengan berlian sisipan. Cincin itu dibuat oleh perhiasan milik keluarga Charlie Puth.

Charlie dan Brooke upacara pernikahan itu benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Keduanya merasa sangat nyaman dikelilingi orang-orang terdekat. “Charlie dan saya merasa santai dan damai begitu kami berdua berada di sana. Kehadiran teman dekat yang memimpin upacara pernikahan membuat kami merasa sangat nyaman. Saat saya berdiri di sana, saya tidak pernah merasa lebih dekat dengan Charlie, waktu seolah berhenti," kata Brooke.

Beberapa hari sebelum mengkonfirmasi pernikahannya, Charlie dan Brooke memicu spekulasi bahwa mereka telah menikah dan sedang berbulan madu. Hal tersebut karena pasangan itu mengenakan cincin di tangan kiri mereka saat berlayar mengelilingi Danau Como di Italia pada Ahad, 15 September 2024.

Charlie Puth dan Brooke Sansone mulai berpacaran pada Juni 2022. Setelah lebih dari setahun bersama, Charlie melamar Brooke pada 5 September 2023. Ia terbang dari Los Angeles untuk menemui Brooke di New York dan melamar pada pukul 11:11 malam, waktu favorit mereka.

