Mengenang Tito Jackson, Kakak Michael Jackson Anggota Grup The Jacksons 5

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota dari grup The Jacksons 5 sekaligus kakak mendiang Michael Jackson, Tito Jackson meninggal dalam usia 70 tahun karena serangan jantung pada Minggu, 15 September 2024. Laporan People, Senin, 16 September 2024, Tito Jackson adalah musisi dan anggota asli dari grup keluarga The Jackson 5.

Profil Tito Jackson

Dikutip dari Today, Tito Jackson lahir dengan nama lengkap Toriano Adaryll Jackson pada 15 Oktober 1953. Tito anak ketiga dari sembilan bersaudara. Ketika Tito berusia 8 tahun, ayahnya, Joe Jackson menyadari potensi Tito sebagai musisi setelah melihatnya sering bermain gitar.

Joe, yang sudah mengenali bakat menyanyi dari dua anaknya yang lain, Jackie dan Jermaine, mulai membayangkan pembentukan grup musik keluarga bersama anak-anaknya.

Seiring waktu, Tito bergabung dengan saudara-saudaranya dan memainkan peran penting dalam grup musik mereka yang kemudian dikenal sebagai The Jackson 5. Ketika Tito berusia 12 tahun, adiknya, Michael, menjadi vokalis utama grup tersebut. Marlon, adiknya, juga ikut bergabung.

Sejak 1965, grup ini tampil di berbagai acara bakat. Mereka menandatangani kontrak pertama dengan Steeltown Records pada 1967 dan merilis lagu Big Boy.

Karier grup ini mencapai puncak ketika bergabung dengan label rekaman Motown. The Jackson 5 meluncurkan berbagai lagu hit, seperti ABC,I Want You Back, ll Be There, dan The Love You Save. Tito juga terlibat dalam penulisan lagu-lagu untuk grup ini. Beberapa lagunya yang terkenal adalah Everybody dari tahun 1978, serta Destiny dan Push Away.

Pada 1975, Tito dan tiga saudaranya bergabung dengan Epic Records, mereka merilis lima album antara tahun 1976 hingga 1981. Adapun di antaranya lagu-lagu tersebut Can You Feel It, Shake Your Body, dan Enjoy Yourself menjadi bagian dari katalog mereka naungan Epic. Di era ini, Tito juga semakin aktif menulis lagu-lagu untuk grup mereka.

Setelah merilis album 2300 Jackson Street pada 1989, grup ini berhenti merekam lagu baru. Pada awal 2000-an, Tito mulai tampil solo di berbagai klub. Pada 2007, ia menjadi salah satu juri dalam acara Just the Two of Us yang ditayangkan di BBC. Dia juga menjadi produser eksekutif dari serial reality The Jacksons: A Family Dynasty yang tayang setelah kematian Michael Jackson pada 2009.

Dikutip dari Celeb True Tito merilis album solo pertamanya, Tito Time, pada 21 Desember 2016 naungan label Epic Records. Album ini menampilkan single hit Get It Baby yang berkolaborasi dengan rapper Big Daddy Kane. Lagu-lagu lain dari album ini termasuk When the Magic Happens dan Put It on Me.

