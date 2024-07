Inside Out 2 Kalahkan Frozen 2 sebagai Film Animasi Terlaris Sepanjang Sejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inside Out 2 resmi menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di box office seluruh dunia. Dengan pendapatan 1,46 miliar atau setara dengan Rp 23,7 triliun sejak dirilis awal Juni lalu, Inside Out 2 telah melampaui Frozen 2.

Selama enam pekan tayang di bioskop, Inside Out 2 menghasilkan 601 juta dolar di dalam Amerika dan 861 juta dolar di luar negeri. Sementara Frozen 2 lebih besar dari film pertamanya yang sangat sukses pada 2013 dan mengumpulkan 1,45 miliar selama pemutaran di bioskop pada 2019.



Disney memiliki tujuh dari 10 film animasi teratas sepanjang masa secara global, lima di antaranya berasal dari Pixar. Di antara sekian banyak rekornya, Inside Out 2 adalah film animasi tercepat yang melampaui tolok ukur 1 miliar dolar, setelah melakukannya dalam 19 hari. Inside Out 2 juga merupakan film terlaris tahun 2024 hingga saat ini, dan satu-satunya film tahun ini yang masuk dalam klub miliaran dolar.



Inside Out 2 Lebih Sukses dari Inside Out



Inside Out 2 sukses di bioskop berkat beberapa faktor, termasuk reputasi baik untuk film pertamanya pada 2015. Inside Out pertama menang dengan pendapatan 858 juta dolar secara global, tetapi sekuelnya ini berhasil meraup penjualan tiket terbanyak dalam hitungan minggu.

Inside Out 2 yang diberi peringkat PG (Parental Guidance atau Bimbingan Orang Tua), yang menghabiskan biaya produksi 200 juta dolar, juga mengejutkan Pixar dari keterpurukan box office-nya. Kritikus dan penonton terpesona oleh sekuelnya, jadi promosi dari mulut ke mulut yang positif merupakan keuntungan bagi penjualan tiket.



Inside Out 2 Jadi Film Pixar Terlaris Sepanjang



Dua pekan lalu, Inside Out 2 resmi menjadi film terlaris dalam sejarah Pixar dengan melampaui pendapatan Incredibles 2 (2018). Pada Rabu, 10 Juli 2024, Inside Out 2 kini telah meraup 1,25 miliar dolas atau setara dengan Rp 20,2 triliun secara global. Sementara, Incredibles 2 meraup 1,24 miliar dolar beberapa tahun lalu.

Inside Out 2 menceritakan Riley yang secara resmi menjadi seorang remaja. Kehidupan Riley perlahan berubah karena hal tak terduga yang terjadi, yaitu datangnya emosi-emosi baru. Joy, Sadness, Anger, Fear, dan Disgust, yang telah lama menjalankan operasinya dengan sukses, harus menghadapi kehadiran emosi-emosi baru seperti Anxiety, Envy, Embarrassment, dan Ennui.

