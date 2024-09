5 Drakor Anyar yang Dibintangi Kim Jae Young, Terbaru ada The Judge from Hell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan model Korea Selatan, Kim Jae Young yang berada di bawah HB Entertainment ini membintangi serial drama Korea Selatan The Judge from Hell. Drakor yang tayang di Disney+ dan SBS ini dibintangi oleh Park Shin Hye, Kim In Kwon, Kim Hye Wa, Lee Joong Ok, dan Choi Dong Goo.

Drakor yang disutradarai oleh Park Jin Pyo berhasil menampilkan dinamika manis tetapi berapi-api. Kemistri antara Park Shin Hye dan Kim Jae Young dalam drakor tersebut. Selain drakor tersebut, Kim Jae Young juga membintangi sederet drakor lainnya.

Dear My Room (2018)

Drakor yang dibintangi oleh Kim Jae Young (Seo Min Suk) dan lawan mainnya Ryu Hye Young (Shim Eun Joo) ini disutradarai oleh Jang Jung Do dan So Jae Hyun. Drakor ini mengisahkan Shim Eun Joo yang memiliki kepribadian cerita tetapi begitu khawatir terhadap hubungan antarmanusia. Dirinya dulu bekerja sebagai desainer penyuntinya. Namun, karena beban kerja berlebih di sana dna berhenti dari pekerjaannya. Eun Joo mencoba mencari pekerjaan lagi, tetapi ternyata tidak semudah itu. Dirinya pun menganggur dan depresi. Sehingga, apartemen studionya dipenuhi jamur

Suatu hari, teman Eun Joo, yaitu Seo Min Suk memberinya lamu sebagai hidayah. Setelah itu, Eun Joo mulai tertari pada desain interior. Dirinya juga mencoba mendefinisikan ulang hidupnya setelah memenangkan proyek besar sebagai desainer editorial dan kemudian berjuan sendiri.

Beautiful Love, Wonderful Life (2019)

Serial drakor ini dibintangi oleh Seol In Ah (Kim Chung Ah) dan Kim Jae Young (Goo Joon Hwi). Drakor ini mengisahkan tentang Kim Chung Ah yang setelah memghabiskan delapan tahun terakhir belajar untuk uhian pegawai negeri, dia telah menyerah pada harapan untuk berkencan dan menikah. Meskipun Chung Ah memiliki keinginan untuk berkencan dan menikah. Di sisi lain, Goo Joon Hwi sama sekali tidak tertarik pada pernikahan, hubungan atau urusan orang lain. Sepenuhnya berfokus pada dirinya sendiri dan pekerjaannya.

Namun, perjalanan tidak terduga terjadi. Kim Seol Ah, Moon Tae Rang, Kim Chung Ah, dan Goo Joon Hwi, empat jiwa menemukan bahwa cinta dan kebahagiaan sering kali muncul dalam hidup ketika tidak mengharapkannya.

Reflection of You (2021)

Serial drama ini tayang di Netflix dan disutradarai oleh Im Hyun Wook. Drakor ini dibintangi oleh Go Hyun Jung (Jung Hee Jo), Shin Hyu Been (Goo Hae Won), Kim Jae Young (Seo Woo Jae) dan Choi Won Young (Ahn Hyun Sung). Drakor ini menceritakan tentang kisah cinta, pengkhianatan, korupsi, dan balas dendam yang terjadi dalam kehidupan seorang wanita, Jung Hee Jo.

Kehidupan keluarganya dari luar begitu sempurna, memiliki suami penerus rumah sakit dan dua orang anak. Namun, Hee Joo merasa seperti menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Kemudian, dirinya bertemu Gu Hae Won, seorang guru seni yang miskin seperti pada masa mudanya tetapi dia masih bersinar dan penuh kehidupan.

Love in Contract (2022)

Drakor ini dibintangi oleh Kim Jae Young sebagai Kang Hae Jin. Bersama lawan mainnya, Par Min Young (Choi Sang Eun) dan Go Kyung Pyo (Jung Ji Ho). Drakor yang disutradarai oleh Nam Sung Woo ini mengisahkan Choi Sang Eun yang menggunakan kecantikan dan keahliannya untuk membuka usaha perkawinan kontrak. Pada suatu hari Sang Eun mendapatkan klien seorang aktor Kang Hae Jin yang kerap membuat hatinya berdebar-debar. Haei Jin menggunakan jasa Sang Eun pada Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sementara klien yang lain, Jung Ji Ho juga menggunakan jasanya pada Senin, Rabu, dan Jumat selama lima tahun terakhir. Sang Eun terombang-ambing antara kewajiban profesionalnya dan perasaan yang dimilikinya untuk Ji Ho dan Hae Jin.

The Judge from Hell (2024)

Drakor ini mengisahkan tentang seorang hakim elit tetapi aslinya adalah iblis yang memiliki misi untuk membunuh orang-orang jahat dan menuntun orang lain menuju kematian. Drama Korea ini dibintangi oleh Park Shin Hye (Kang Bit Na) seorang hakim elit tersebut dan Kim Jae Young (Han Da On) seorang detektif yang memiliki pikiran tajam dan kepekaan pengamatan. Namun, Han Da On menyimpan rasa sakit dalam dirinya yang tidak diketahui oleh siapa pun. Setelah Bit Na dan Da On bertemu, hidup mereka berubah drastis.

