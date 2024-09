4 Film Korea yang Dibintangi Kim Jae Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jae Young menjadi salah satu aktor Korea yang mengawali karier sebagai model. Aktor kelahiran 30 September 1988 itu sebelumnya berada di bawah naungan Esteem Entertainment. Namun, kini telah pindah ke HB Entertainment. Saat ini, Kim Jae Young tengah membintangi serial drama The Judge from Hell. Di drakor tersebut, dirinya beradu akting dengan aktris terkenal Korea Selatan, Park Shin Hye.

Dilansir dari soompi.com, dalam The Judge from Hell Kim Jae Young berperan sebagai Han Da On, seorang detektif yang menunjukkan tekad kuat seorang polisi yang tidak akan berhenti untuk menangkap tersangka. Dirinya pandai dalam menyesuaikan mimik muka dengan karakter yang diperankannya. Kim Jae Young tampil sepenuhnya mewujudkan perannya melalui ekspresi, tatapan, dan penampilannya secara keseluruhan.

Tim produksi The Judge from Hell berkata "Karakter Kim Jae Young, Han Da On adalah sosok menawan yang hangat namun sendu. Kim Jae Young sepenuhnya menangkap pesona Han Da On, membuatnya menjadi seseorang yang ingin Anda andalkan di saat-saat tertentu dan menghibur di saat-saat lain berkat akting yang kuat namun penuh nuansa," yang dikutip dari soompi.com

Selain unjuk kebolehan dalam serial drakor, Kim Jae Young juga menunjukkan bakat aktingnya dalam sejumlah film Korea. Seperti:

No Breathing (2013)

Debut pertama aktingnya dalam film dimulai dengan bermain peran di No Breathing. Film yang dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Lee Jong SUk, Seo In Guk, Kwon Yu Ri, Park Chul Min, Jeon Bo Mi, dan Park Jung Chul. Di film ini, Kim Jae Young berperan sebagai Dae Chan.

No Breathing mengisahkan Woo Sang si perenang nasional yang selalu mengejar posisi nomor sat. Won Il adalah perenang ajaib yang berhenti berpartisipasi dalam olahraga tersebut, tetapi sekarang ingin kembali. Mereka berdua tidak hanya menjadi saingan dalam olahraga, tetapi juga jatuh cinta pada gadis yang sama, Jung Eun, seorang musisis yang bercita-cita tinggi. Mereka bertiga adalah sahabat masa kecil. Ketiga sahabat kecil itu tiba-tiba mendapati diri mereka harus menyeimbangkan cinta, persahabatan, dan persaingan dalam masa pertumbuhan mereka.

Derailed (2016)

Film kedua yang dibintangi oleh Kim Jae Young dan dirinya berperan sebagai Sung Hoon. Film ini dibintangi oleh Choi Min Ho dan Ma Dong Seok. Derailed menceritakan Jin Il dan Ga Yeong yang hidup sebagai remaja pelarian. Ketika kehabisan uang, mereka menyuruh Ga Yeong untuk membujuk seorang pria paruh baya ke sebuah motel. Namun, hal tersebut gagal sebab dia menyandera Ga Yeong dan menuntut Jin Il untuk memberinya uang. Pelaku adalah pemilik bar karaoke yang korup dan memaksa gadis-gadis pelarian seperti Ga Yeong bekerja untuknya. Di situasi tersebut, bisakah Jin Il menyelamatkannya.

Golden Slumber (2018)

Selanjutnya, Kim Jae Young ikut berperan dalam film Golden Slumber sebagai Park Goon. Film yang dibintangi oleh Kan Dong Won, Kim Eui Sung, dan Han Hyo Jo ini disutradarai oleh Noh Dong Seok. Golden Slumber menceritakan tentang Gun Woo yang seorang pengantar paket biasa. Namun, dirinya telribat dalam konspirasi oleh seorang pria berkuasan dan dituduh membunuh seorang kandidat presiden.

Money (2019)

Di Money, Kim Jae Young berperan sebagai Jun Woo Sung. Film Money ini mengisahkan seorang calon pialang saham Il Hyun yang bermimpi menghasilkan banyak uang. Namun, sebagai seorang pemula tanpa koneksi yang tepat, dirinya kesulitan bertahan hidup di dunia pasar saham yang sangat kompetitif. Jadi, ketika Il Hyun didekati oleh The Ticket, seorang dalang anonim yang diam-diam mengendalikan pasar saham, dirinya mengambil kesempatan itu meskipun menghadapi konsekuensi yang mengerikan.

