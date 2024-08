Raih Penghargaan Disney Legend, Miley Cyrus Dedikasikan untuk Penggemar Hannah Montana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus mencetak sejarah dinobatkan sebagai Disney Legend termuda, pada Minggu 11 Agustus 2024. Wanita berusia 31 tahun itu menyiapkan pidato khusus untuk acara tersebut yang menceritakan proses di balik pemilihan dirinya sebagai Hannah Montana.

Penghargaan Disney Legend diberikan kepada inividu yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan dan industri hiburan. Bob Iger, Chief Executive Officer The Walt Disney Company, mengatakan tahun ini ada 14 orang yang mendapatkan penghargaan tersebut.

“Tahun ini masing-masing telah memberikan kontribusi kreatif yang luar biasa di seluruh dunia Disney dan kami berharap dapat merayakannya di D23: The Ultimate Disney Fan Event," katanya dalam siaran pers seperti dikutip dari laman People.

Selain Miley Cyrus, penerima penghargaan lainnya termasuk Angela Basset, Collen Atwood, Martha Blanding, James L. Brooks. James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde dan John Williams.

Pidato haru Miley Cyrus

Saat menerima pengahrgaan itu, Miley Cyrus mengatakan bahwa dia menyiapkan dua pidato, satu versi panjang satu agar dirinya terlihat keren, dan satu lagi pidato versi pendek jaga-jaga dia gugup di atas panggung. Dia kemudian menceritakan tentang proses di balik layar Hannah Montana, serial yang dibintanginya dari 2006 hingga 2011.

Pelantun Wrecking Balls itu mengaku awalnya tidak memerankan karakter Hannah Montana. Dia sempat berpikir kehidupannya akan berubah. Namun setelah memerankan karakter itu dia menyadari tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia merasa bangga bisa memerankan Hannah Montana.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Miley pun mendedikasikan penghargaannya untuk Hannah Montana dan seluruh penggemar setianya. "Penghargaan ini didedikasikan untuk Hannah dan semua penggemarnya yang luar biasa dan setia, dan untuk semua orang yang telah mewujudkan mimpi saya. Mengutip sang legenda sendiri, 'This is the life'," ujarnya merujuk pada lagu Hannah Montana dengan judul yang sama.

Karier Miley Cyrus di Disney

Miley Cyrus memulai debutnya sebagai aktris saat dia masih remaja. Dia membintangi serial komedi Hannah Montana, sebagai gadis remaja yang juga menjadi bintang pop. Dari serial itu, namanya semakin populer hingga menggelar tur dunia,film konser, dan film layar lebar. Serial tersebut menarik rata-rata 4,4 juta penonton per episode, dan masih memegang rekor untuk serial televisi kabel dengan rating tertinggi yang pernah ditayangkan sejak episode tahun 2007 yang mencapai 10,7 juta pemirsa.

Setelah itu, dia menjadi pengisi suara film animasi Disney, Bolt roduksi Walt Disney Animation Studios berjudul “Bolt” bersama John Travolta pada tahun 2008. Sementara debut sebagai penyanyi pop dimulai tahun 2007 lewat album Meet Miley Cyrus. Tahun lalu dia merilis film konser dokumenter di Disney+ berjudul Endless Summer Vacation (Backyard Sessions). Sebelum menerima penghargaan Disney Legend, dia juga mendapatkan Grammy pertama kalinya lewat lagu Flowers.

VARIETY | PEOPLE | DAILY MAIL

Pilihan editor: Pertama dalam Kariernya, Miley Cyrus Raih Grammy Awards Berkat Lagu Flowers