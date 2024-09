Ingin Jangkau Penonton Lebih Luas, Tiket Konser Dewa 19 di GBK Bisa Dicicil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa 19 menyediakan program cicilan nol persen bagi para penggemar yang ingin membeli tiket konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa program tersebut sengaja dibuat untuk memberikan kesempatan kepada penggemar yang belum pernah menonton konser Dewa 19 berskala stadion karena terkendala biaya.

"Kami merasa banyak Bala Dewa dan Bala Dewi yang belum pernah punya pengalaman nonton Dewa 19 di Stadion GBK. Kami baca komentar, mungkin ada ribuan Bala Dewa dan Bala Dewi yang belum pernah punya pengalaman (itu) karena mungkin kondisi keuangan belum memungkinkan," kata Ahmad Dhani dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 19 September 2024.

Dengan adanya program cicilan nol persen ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bala Dewa dan Bala Dewi yang ingin menonton konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 pada Sabtu, 18 Januari 2025. "Dengan 300 ribu sudah bisa dapat (tiket) duluan di depan, amankan dulu tiketnya, tinggal bulan depan (bayar) lagi sampai tiga atau empat bulan rencananya, sampai Januari 2025," kata Ahmad Dhani.



Penjelasan Ahmad Dhani Soal Mahalnya Tiket Konser Dewa 19 di GBK



Tiket konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan dijual mulai Senin, 30 September 2024 di Tiket.com dan Dewatiket.id. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 400 ribuan untuk periode presale 1 dan Rp 600 ribu untuk reguler hingga yang termahal Rp 1,7 jutaan. Nominal tersebut cukup jauh dari tiket konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) pada akhir 2022 lalu yang harganya mulai dari Rp 100 ribuan.

Menurut Ahmad Dhani, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar konser di Stadion Utama GBK sangatlah besar. Hal itu juga yang kemudian berdampak pada mahalnya tiket konser. "GBK itu mahal, panggungnya juga mahal, jadi agak sulit kalau membuat tiket hanya 100 ribu atau 200 ribu, itu kayaknya enggak mungkin," kata Ahmad Dhani. "(Harga tiket) minimal 500 ribu yang (musisi) lokal."

Selain lokasi konser, yang membuat harga tiket Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 lebih mahal adalah karena kali ini sederet musisi legendaris dunia juga akan tampil bersama. Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan dimeriahkan oleh John Waite dari Bad English, Gary Cherone dan Nuno Bettencourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sheehan dari Mr. Big, Ron Thal alias Bumblefoot, Dino Jelusick, serta Derek Sherinian.

"Menikmati musik bintang-bintang rock 90-an Amerika Serikat bersama Dewa 19 itu ya memang pastinya mahal. Mengundang dedengkotnya Extreme, Mr. Big, Bad English, itu mahal, enggak murah, maka dari itu ya akhirnya tiketnya mahal," kata Ahmad Dhani.

Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 diprakarsai oleh PT. Dewa Sembilan Belas All Stars Promotor bersama PT. Mega Bintang Investama. Ahmad Dhani sendiri sebagai Chairman PT. Dewa 19 All Stars Promotor. Pertunjukan ini menyajikan perpaduan unik antara musik rock klasik dan modern, serta kolaborasi antar musisi legendaris yang belum pernah terjadi sebelumnya.

