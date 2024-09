Alasan Anya Taylor-Joy Mau Jadi Elsa di Film Live Action Frozen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Anya Taylor-Joy megungkapkan impiannya untuk memerankan karakter Elsa dari film Frozen. Tidak hanya mengagumi kekuatan ajaib Elsa, ia rupanya juga ingin menjadi karakter yang digemari anak-anak.

Dalam wawancara bersama Vogue Hong Kong beberapa waktu lalu, Anya Taylor-Joy mengaku tertarik dengan film musikal. Bintang Queen's Gambit itu menyukai tantangan, sehingga ia sangat tertarik untuk bisa bernyanyi, menari, dan berakting sekaligus. Sebagai penggemar Disney, Anya Taylor-Joy memilih Elsa sebagai karakter yang ingin diperankannya jika Frozen dibuat versi live action.

"Saya pikir Frozen akan sangat hebat. Akan sangat menyenangkan untuk menembakkan es dari tanganmu," kata Anya Taylor-Joy. "Kamu akan menjadi favorit di setiap pesta ulang tahun anak-anak. Semua saudaraku sekarang sudah punya anak, jadi aku ingin mereka bisa berkata, 'Bibiku adalah Elsa.' Itu akan sangat hebat!”

Meskipun pembuatan film live action Frozen belum diumumkan, hal tersebut bukan tidak mungkin, karena Disney telah menghadirkan kembali cerita animasi klasiknya untuk generasi baru dengan film-film laris live action terbaru berdasarkan Cinderella, Beauty and the Beast, Mulan, Aladdin, dan The Little Mermaid yang dirilis dalam dekade terakhir.

Frozen 3 Tayang 2027

Frozen dari Walt Disney Animation Studios menjadi salah satu franchise paling populer dalam satu dekade terakhir dengan perolehan lebih dari 2,7 miliar dolar AS dari box office global, berbagai produk lisensi, dan lagu “Let It Go.”

Sebentar lagi, para penggemar akan kembali bertemu dengan Anna, Elsa, and Olaf lewat petualangan terbaru mereka di Frozen 3. Dalam acara Disney Entertainment Showcase di D23: The Ultimate Disney Fan Event, Chief Creative Officer Disney Animation, Jennifer Lee menampilkan concept art karya desainer produksi Brittney Lee dan logo untuk film baru tersebut, yang dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang.

CEO Disney Bob Iger juga mengumumkan pada November 2023 bahwa Frozen 3 dan Frozen 4 resmi dalam tahap pengerjaan. Iger mengatakan saat itu bahwa ia tidak bisa banyak bicara tentang film-film tersebut, tetapi mengkonfirmasi bahwa Lee bekerja keras dengan timnya di Disney Animation bukan hanya pada satu, tetapi sebenarnya dua cerita untuk melanjutkan seri tersebut di masa mendatang.

