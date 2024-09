Mengenal Katie Leung, Pemeran Bridgerton 4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Katie Leung, aktris yang dikenal perannya sebagai Cho Chang di serial film Harry Potter, akan membintangi musim keempat Bridgerton, salah satu serial hit Netflix.

Leung akan memerankan Lady Araminta Gun, wanita yang telah menikah dua kali dan kehilangan kedua suaminya. Kali ini, dia akan tampil sebagai seorang ibu yang berusaha mencari pasangan hidup bagi dua putrinya, Rosamund Li (Michelle Mao) dan Posy Li (Isabella Wei).

Profil Katie Leung

Dikutip dari Fandom, Leung lahir di Dundee, Skotlandia pada 8 Agustus 1987. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Motherwell, North Lanarkshire. Selain bahasa Inggris, Leung juga dapat berbicara Bahasa Kanton dan Mandarin. Ketika kecil Leung bersekolah di Hamilton College, sekolah swasta Skotlandia di Hamilton, South Lanarkshire.

Karier akting Leung dimulai ketika ayah Leung melihat iklan panggilan casting untuk film adaptasi Harry Potter and the Goblet of Fire dan menyarankannya untuk mencoba. Audisinya hanya berlangsung selama lima menit dan ia tidak mendengar kabar hasil audisi selama dua pekan.

Namun, ia dipanggil untuk mengikuti lokakarya, kemudian mendapat peran sebagai Cho. Dia terpilih untuk peran Cho dalam audisi terbuka di London.

Daniel Radcliffe, aktor yang memerankan Harry Potter, mengatakan bahwa ia menganggap Leung sebagai aktris yang mengagumkan. Teman baiknya di lokasi syuting adalah Bonnie Wright yang memerankan Ginny Weasley dalam film.

Leung sempat menunda rencana untuk masuk ke perguruan tinggi seni dan universitas untuk membuat film Harry Potter and the Order of the Phoenix. Pada September 2008, Leung memulai debutnya di televisi sebagai anak sekolah Hsui Tai dalam episode Cat Amongst The Pigeons dari serial Poirot, yang didasarkan pada novel-novel karya Agatha Christie.

Dikutip dari IMDb, pada Oktober 2014, Leung diumumkan sebagai salah satu dari Breakthrough Brits BAFTA, penghargaan yang dibuat pada 2013 untuk mengakui dan mendukung bakat muda Inggris Raya yang sedang berkembang.

