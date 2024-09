Miley Cyrus Dituntut karena Diduga Jiplak Lagu Bruno Mars

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus dituntut atas pelanggaran hak cipta setelah diduga menjiplak lagu Bruno Mars. Tempo Music Investments yang berbasis di Amerika Serikat, mengklaim lagu 'Flowers' milik Miley Cyrus memiliki banyak kesamaan dengan lagu Bruno Mars berjudul 'When I Was Your Man'.

'Flowers' merupakan single Miley Cyrus yang menjadi bagian dari album Endless Summer Vacation dan dirilis pada 2023. Sementara, 'When I Was Your Man' adalah lagu balada dari album studio kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox yang diluncurkan pada 2012.



Bukan Bruno Mars yang Menggugat Miley Cyrus



Tempo Music Investments, perusahaan yang mengaku memiliki bagian hak cipta atas lagu Bruno Mars, menuduh bahwa chorus, harmoni, melodi, progresi akord, dan lirik 'Flowers' sengaja diambil dari lagu 'When I Was Your Man'. Bruno Mars tidak disebutkan sebagai penggugat dalam gugatan pengadilan tersebut.

"Tidak dapat disangkal berdasarkan kombinasi dan jumlah kesamaan antara kedua rekaman tersebut bahwa 'Flowers' tidak akan ada tanpa 'When I Was Your Man'," kata Tempo Music Investments dalam dokumen gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Los Angeles, Senin, 16 September 2024.

Pihak Tempo Music Investments mengejar Miley Cyrus untuk meminta uang. Mereka juga ingin Miley Cyrus dilarang mendistribusikan atau membawakan 'Flowers.'



Miley Cyrus Perdana Raih Grammy Awards Berkat Flowers

'Flowers' membuat Miley Cyrus meraih Grammy Awards pertamanya, setelah hampir dua dekade bekerja di industri musik. Pada upacara tahun ini, 'Flowers' menang untuk kategori rekaman tahun ini dan penampilan solo pop terbaik, mengalahkan Taylor Swift dan Billie Eilish.

"Penghargaan ini luar biasa, tetapi saya sungguh berharap ini tidak mengubah apa pun, karena hidup saya indah kemarin," kata Miley Cyrus saat menerima penghargaan tersebut.

'Flowers' menduduki puncak Billboard Hot 100 selama 8 minggu setelah debutnya dan memecahkan rekor Spotify untuk streaming terbanyak dalam satu minggu dengan lebih dari 100 juta pendengar. Beberapa bulan setelah dirilis, lagu ini menjadi lagu tercepat yang mencapai satu miliar putaran.

