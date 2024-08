The Acolyte Tak Berlanjut Musim Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Acolyte dari waralaba Star Wars yang digarap oleh rumah produksi Lucasfilm tidak berlanjut musim kedua. Dikutip dari Deadline pada Selasa, 20 Agustus 2024, dikutip Antara, keputusan itu diumumkan lebih dari sebulan sejak serial yang dibuat oleh Leslye Headland itu tayang di layanan pemutaran film Disney+.

The Acolyte mendapat skor 78 persen di Rotten Tomatoes. Serial The Acolyte yang merupakan bagian dari waralaba Star Wars di Disney+ tidak akan membuat musim kedua. Dikutip dari Variety, The Acolyte yang bercerita sekitar 100 tahun sebelum peristiwa Star Wars: The Phantom Menace. Serial ini bertujuan untuk menghadirkan cerita yang unik di luar garis waktu inti dari waralaba Star Wars.

Tentang The Acolyte

Serial ini mengikuti kisah saudara kembar Osha dan Mae, yang diperankan oleh Amandla Stenberg. Keduanya terpisah sejak kecil dan diyakinkan, salah satu dari mereka telah tewas. Alur cerita yang menggugah The Acolyte menawarkan perspektif baru terhadap mitologi Star Wars.

Dikutip dari Hollywood Reporter, The Acolyte memiliki momen-momen yang menarik perhatian, seperti pengungkapan karakter Qimir, yang diperankan oleh Manny Jacinto, sebenarnya seorang prajurit Sith yang memerintahkan Mae untuk membunuh Jedi yang memisahkannya dari Osha. Adegan-adegan intens ini sempat menjadi bahan pembicaraan di media sosial, namun tampaknya tidak cukup untuk mengangkat popularitas serial ini secara keseluruhan.

Menurut sumber-sumber yang didapat Hollywood Reporter, keputusan untuk membatalkan musim kedua The Acolyte sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah penonton yang tidak cukup kuat. Faktor kebiasaan menonton yang terus berubah serta reputasi merek Star Wars yang mulai memudar dalam hal serial televisi juga berperan dalam keputusan ini.

Meskipun The Acolyte berakhir di musim pertama, penggemar Star Wars masih menantikan serial Skeleton Crew yang akan tayang perdana pada 3 Desember 2024, serta musim kedua dari Andor yang direncanakan rilis pada 2025.

Pada penayangan perdananya tanggal 4 Juni 2024, The Acolyte mengumpulkan 4,8 juta penonton pada hari pertama. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi debut tersukses untuk serial di Disney+ sepanjang tahun ini. Angka tersebut terus naik hingga 11,1 juta penonton secara global setelah lima hari penayangan.

Penonton The Acolyte terus menurun hingga menjadi serial dengan penutupan paling buruk di antara serial Star Wars lainnya. Diketahui, The Acolyte menghadirkan kisah Jedi Master yang dihormati harus berhadapan dengan sosok petarung dari masa lalunya. The Acolyte dibintangi oleh pemenang piala Golden Globe Awards untuk kategori Best Television Actor–Drama Series Lee Jung-jae yang berperan sebagai Master Sol, pusat dari konflik cerita serial ini.

Film ini dibintangi oleh Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith.

