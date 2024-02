Pertama dalam Kariernya, Miley Cyrus Raih Grammy Awards Berkat Lagu Flowers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus akhirnya memenangkan Grammy Awards pertama dalam kariernya. Penyanyi 31 tahun ini meraih Penampilan Solo Pop Terbaik atau Best Pop Solo Performance untuk lagu Flowers.

Penghargaan tersebut diumumkan dan diserahkan oleh Mariah Carey di atas panggung Grammy Awards ke-66 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu malam, 4 Februari 2024 waktu setempat. Ketika namanya disebut sebagai pemenang, Miley Cyrus sangat begitu kaget terlebih yang memberikannya piala Grammy pertamanya adalah Mariah Carey, yang secara kebetulan memiliki inisial nama yang sama.

"MC ini akan mendukung MC ini karena ini terlalu ikonik," kata Miley Cyrus begitu sampai di atas panggung. "Saya baru saja terjebak di tengah hujan lalu lintas dan berpikir saya akan melewatkan momen ini. Dan aku bisa saja melewatkan penghargaan ini, tidak apa-apa, tapi tidak dengan Mariah Carey. Saya baru saja melihatmu di Hollywood Bowl. Itu adalah segalanya.”

Pentingnya Grammy Awards untuk Miley Cyrus

Miley Cryus melanjutkan pidato kemenangannya dengan mengungkapkan betapa berartinya Grammy Awards pertamanya ini, setelah hampir dua dekade bekerja di industri musik. Dia menghambarkannya melalui kisah seorang anak laki-laki yang berjuang meraih mimpinya dan hampir menyerah, namun tiba-tiba keajaiban terjadi.

“Ada seorang anak kecil yang dia inginkan di hari ulang tahunnya hanyalah seekor kupu-kupu. Jadi orang tuanya memberinya jaring kupu-kupu dan dia sangat gembira. Dia pergi keluar di bawah sinar matahari dan mulai berayun dan berayun. Namun tidak berhasil, dia terduduk di tanah, akhirnya melepaskannya dan menyerah. Dia baik-baik saja karena dia tidak akan menangkap kupu-kupu cantik ini,” kata Miley Cyrus. “Tepat saat dia melakukannya adalah saat kupu-kupu itu datang dan hinggap tepat di ujung hidungnya. Dan lagu ini, Flowers adalah kupu-kupu saya. Terima kasih."

Miley Cyrus Masuk 6 Nominasi Grammy Awards 2024

Baca Juga: Grammy Awards 2024 Hadirkan Desain Karpet Merah Baru dan Unik

Kemenangan tersebut dimenangkan setelah Miley Cyrus meraih 8 nominasi, 6 di antaranya berasal dari tahun ini. Album terbarunya, Endless Summer Vacation, mendapatkan penghargaan Best Pop Vocal Album dan Album of the Year, serta Best Pop Duo/Group Performance untuk Thousand Miles dan Best Pop Solo Performance, Song of the Year dan Record of the Year untuk Flowers.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Menyenangkan bisa dinominasikan dan menyenangkan untuk menang, tetapi membuat musik saya DICINTAI di seluruh dunia adalah trofi yang sebenarnya," tulis Miley Cyrus saat diumumkan meraih 6 nominasi Grammy Awards 2024 pada November lalu.

Nominasi Grammy pertama Miley Cyrus datang pada 2015 untuk album keempatnya, Bangerz, yang bersaing untuk Album Vokal Pop Terbaik. Miley Cyrus tidak menerima nominasi Grammy lagi hingga 2022.

Flowers menduduki puncak Billboard Hot 100 selama 8 minggu setelah debutnya dan memecahkan rekor Spotify untuk streaming terbanyak dalam satu minggu dengan lebih dari 100 juta pendengar. Beberapa bulan setelah dirilis, lagu ini menjadi lagu tercepat yang mencapai satu miliar putaran.

VARIETY | USA TODAY

Pilihan Editor: Isi Goodie Bag Grammy Awards 2024 yang Mencapai Rp 567 Juta