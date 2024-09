Lady Gaga Ungkap Alasan Tak Pernah Tanggapi Rumor Dirinya Seorang Pria

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga mengungkapkan alasannya tidak pernah membantah rumor yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Sejak 2010, spekulasi tentang identitas gendernya menjadi perbincangan hangat di industri hiburan, namun Lady Gaga enggan untuk menanggapinya.

Dalam wawancara pada 2011, ia mengatakan dengan tegas, “Mengapa saya harus membuang-buang waktu dan memberikan siaran pers tentang apakah saya memiliki penis atau tidak? Penggemar saya tidak peduli dan saya juga tidak.”

Kemudian dalam penampilannya di serial Netflix berjudul What’s Next? The Future with Bill Gates yang dirilis pada Rabu, 18 September 2024, Lady Gaga berbagi cerita mengenai rumor yang sempat menerpa di awal kariernya tersebut.

“Saya pergi ke seluruh dunia. Saya melakukan perjalanan untuk tur dan mempromosikan album saya dan hampir setiap wawancara yang saya jalani - ada gambar di internet yang sudah direkayasa - mereka berkata, 'Ada rumor yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang pria. Apa yang akan Anda katakan tentang itu?” ungkap Lady Gaga kepada Bill Gates.

Sikap Santai Lady Gaga Tanggapi Rumor Palsu

Pelantun lagu hit “Bad Romance” tersebut juga membahas bahwa ia tidak pernah menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut karena baginya ia bukanlah korban dari berita bohong tersebut.

“Alasan saya tidak menjawab pertanyaan itu adalah karena saya tidak merasa menjadi korban dari kebohongan itu,” ujarnya santai.

Lady Gaga melanjutkan bahwa meluruskan sebuah rumor tidak akan selalu berujung baik berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Maka dari itu, ia menggunakan metode lain untuk menanggapi rumor yang satu ini.

“Saya pernah berada dalam situasi di mana meluruskan sebuah rumor bukanlah hal yang terbaik. Waktu itu saya memikirkan kesejahteraan orang lain,” ujar bintang pop itu. “Makanya dalam rumor ini, saya mencoba untuk membuat orang berpikir dan mengganggu dengan cara lain. Saya mencoba menggunakan misinformasi yang ada untuk menciptakan gangguan lain”.

Di sisi lain, penggemar Lady Gaga menunjukkan dukungan kepada sang penyanyi setelah episode yang menayangkannya di serial What’s Next? The Future with Bill Gates viral di media sosial.

“Sejujurnya tingkat kefasihan, strategi jangka panjang, empati, dan keberaniannya sungguh luar biasa. Dan itulah mengapa Gaga adalah MOTHERRRR,” tulis salah satu pengagumnya melalui unggahan di akun Instagramnya.

