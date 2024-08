Pemain The Tyrant Terima Hadiah dari Fans Indonesia saat Virtual Fan Meeting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemain serial The Tyrant, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Kim Kang Woo, dan Jo Yoon Su menyapa penggemar Indonesia lewat acara virtual fan meeting yang digelar oleh Disney+ Hotstar di Jakarta pada Jumat, 9 Agustus 2024. Acara yang dipandu oleh Indra Herlambang ini diadakan dalam rangka menyambut perilisan serial tersebut.

Sebanyak 200 penggemar terpilih menghadiri acara virtual fan meeting bersama-sama di lokasi yang telah disiapkan, sementara lainnya menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube Disney+ Hotstar Indonesia.



Pemain The Tyrant Dapat Kejutan dari Fans Indonesia

Pemain serial The Tyrant, Kim Kang Woo menerima hadiah dari penggemar Indonesia dalam acara virtual fan meeting yang digelar di Jakarta pada Jumat, 9 Agustus 2024. TEMPO/Marvela

Para penggemar Indonesia rupanya telah menyiapkan hadiah untuk para pemain The Tyrant berupa video dan karya seni. Kejutan pemberian para penggemar yang mengusung unsur budaya Indonesia. Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Kim Kang Woo, dan Jo Yoon Su antusias menerima hadiah tersebut.

"Ini pertama kalinya aku menerima hadiah seperti ini dari para fans. Aku suka banget, terima kasih. Aku bakal melihatnya setiap hari di tempat yang bakal aku sering lihat, pokoknya akan aku lihat setiap hari," kata Jo Yoon Su.

Cha Seung Won mengaku akan memajang gambar karya penggemar Indonesia itu di samping tempat tidurku. Serupa dengan lawan mainnya, Kim Seon Ho juga mengatakan akan menyimpan hadiah tersebut di tempat yang mudah terlihat olehnya.

"Terima kasih semuanya sudah membuat ini untuk kami. Ini sangat kecil, tapi sangat lucu dan juga unik. Terima kasih semuanya sudah mendukung The Tyrant, aku cinta kalian," kata Kim Kang Woo.



Pemain The Tyrant Bagikan Cerita Keseruan di Balik Layar

Pemain serial The Tyrant, Jo Yoon Su, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, dan Kim Kang Woo menyapa penggemar Indonesia lewat acara virtual fan meeting yang digelar di Jakarta pada Jumat, 9 Agustus 2024. TEMPO/Marvela

Dalam sesi talk show, Indra Herlambang memberikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing pemain. Kepada Jo Yoon Su yang paling termuda, ditanyakan mengenai alasan dirinya tertarik membintangi The Tyrant.

“Saya memang penggemar dari sutradara dan para aktor yang bekerja bersama saya di serial ini. Selain itu, saat membaca naskahnya, saya langsung membacanya dari awal hingga akhir karena sangat seru. Jadi, setelah selesai membaca naskah, saya langsung menerima peran ini," kata Jo Yoon Su.

Sementara Cha Seung Won membagikan kesan pertama ketika beradu akting dengan Jo Yoon Su, Kim Seon Ho, dan Kim Kang Woo di The Tyrant. "Pertama kali bertemu dengan Kim Kang Woo, dia image-nya agak kuat. Tapi untuk Kim Seon Ho dan Jo Yoon Su, mereka image-nya sangat lembut buatku. Kim Kang Woo kelihatan kuat karena kita juga sering nonton film-film dia jadi mungkin karena itu aku melihat dia image-nya kuat," kata Cha Seung Won.



Pemain The Tyrant Main Games Bareng Fans Indonesia

Virtual fan meeting The Tyrant di Jakarta, pada Jumat, 9 Agustus 2024. Foto: Disney+ Hotstar Indonesia

Tak hanya berbagi keseruan di balik proses produksi, para pemain dari The Tyrant juga bermain games bersama seluruh penggemar yang hadir dalam acara tersebut. Para penggemar pun dengan antusias berpartisipasi dan menebak fakta menarik yang terjadi di antara para pemain selama di lokasi syuting.

Mulai dari pemain yang paling menyenangkan di tengah syuting adegan menegangkan hingga pemain yang paling sering memberikan nasihat. Selain itu, lima penggemar beruntung juga berkesempatan untuk bermain dan berinteraksi bersama para pemain dari The Tyrant.



The Tyrant Tayang 14 Agustus 2024



The Tyrant mengisahkan sebuah proyek rahasia milik pemerintah Korea, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, diungkap oleh badan intelijen AS. Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.

The Tyrant terdiri dari empat episode dan akan tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024, secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Serial ini ditulis serta disutradarai oleh Park Hoon Jung.

