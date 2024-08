Review Serial The Tyrant yang Penuh Baku Tembak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Korea terbaru, The Tyrant tayang mulai Rabu, 14 Agustus 2024 secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Terdiri dari empat episode, serial action thriller ini menampilkan Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Kim Kang Woo, dan Jo Yoon Su sebagai pemeran utama.

The Tyrant mengisahkan tentang sebuah proyek rahasia bernama "The Tyrant Project" milik pemerintah Korea. Sebuah virus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis itu diungkap oleh badan intelijen AS. Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.

Cha Seung Won berberan sebagai Lim Sang seorang tentara bayaran berdarah dingin. Kim Seon Ho sebagai Direktur Choe, pemimpin proyek rahasia Korea. Kim Kang Woo sebagai agen intelijen AS bernama Paul. Jo Yoon Su sebagai penyusup terampil bernama Chae Jagyoung.

Serial ini ditulis serta disutradarai oleh Park Hoon Jung, yang sebelumnya menggarap film The Witch, The Childe, New World, dan lain-lain. The Tyrant awalnya diproduksi sebagai film panjang, namun akhirnya formatnya diubah menjadi serial dengan terbagi menjadi empat episode. The Tyrant merupakan serial pertama karya Park Hoon Jung.



The Tyrant Penuh Aksi Tembak-menembak dan Berdarah

Cha Seung Won sebagai Lim Sang, seorang tentara bayaran berdarah dingin dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Di setiap episode, penonton akan melihat berbagai konflik antar karakter. Mereka menggunakan senjata api untuk melawan musuh, maka akan ada banyak pertumpahan darah bahkan di menit awal episode pertama. Adegan tembak-menembak itu terasa nyata berkat efek suara yang intens.

Suasana mencekam dan suram didukung dengan pengambilan gambar yang didominasi dilakukan di malam hari atau tempat dengan pencahayaan yang minim. Termasuk dari penampilan para pemain yang serba hitam, menjadikan mereka semakin tampak profesional dan misterius.



Akting Pemain dan Karakternya di The Tyrant



Jika dibedah satu per satu, bisa dikatakan setiap pemain menunjukkan kemampuan akting yang memuaskan. Keempat karakter memiliki kekuatan masing-masing dan penting untuk jalan ceritanya.

Pertama Cha Seung Won, sebagai aktor yang paling senior di antara tiga pemeran utama lainnya. Aktor 54 tahun ini memainkan karakter pembunuh bayaran yang cukup perhatian dengan penampilannya. Ia mengelabui musuh dengan sikap santainya, namun ternyata di balik itu sangat sadis dan tak kenal ampun. Perubahan ekspresi bertolak belakang tersebut dilakukan oleh Cha Seung Won dengan baik. Di sisi lain, karakter Cha Seung Won kerap melontarkan celetukan-celetukan yang menghibur dan mencairkan suasana.

Kim Seon Ho dalam drama The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kim Seon Ho benar-benar tampil berbeda di serial ini. Tidak seperti karya-karyanya yang lalu bergenre romantis dan komedi, Kim Seon Ho menjadi karakter yang amat serius di sini. Meski tidak banyak berekspresi, tetapi sorotan matanya yang tajam bisa mengartikan bahwa dia sedang menargetkan sesuatu. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi mengancam nyawa sekalipun.

Kim Kangwoo sebagai agen intelijen AS bernama Paul dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Kim Kang Woo mungkin akan menjadi karakter yang paling dibenci meskipun tidak terlalu sering muncul. Gaya angkuh dan merasa paling berkuasa cocok dimainkan olehnya, ditambah dengan sejumlah dialog berbasa Inggris.

Sementara Jo Yoon Su, ini adalah debutnya sebagai pemeran utama. Sebagai satu-satunya karakter utama perempuan di seral ini, Jo Yoon Su tampil dengan begitu menjanjikan. Di balik wajah datarnya, dia menyimpan dendam yang amat dalam. Keberaniannya dalam melawan siapapun yang menghalangi rencananya, menjadi daya tarik tersendiri. Penampilannya berubah drastis.

Jo Yoon Su sebagai penyusup terampil bernama Chae Jagyoung dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

The Tyrant sebagai Serial



Secara keseluruhan serial The Tyrant mampu membawa ceritanya dengan rapi dengan alur maju, dan sedikit mundur di episode terakhir. Ketegangan dan rasa penasaran akan seperti apa akhir dari cerita ini juga terasa selama menonton.

Empat episode The Tyrant sendiri memiliki total durasi 159 menit, di luar kredit awal dan akhir. Rasanya terlalu dipaksakan untuk The Tyrant dikemas menjadi sebuah serial. Alurnya terbilang cukup lambat terutama di beberapa adegan, dan justru kurang detail untuk bagian tertentu. Bagian akhir dari setiap episode sangat penting untuk sebuah serial, karena itu yang akan menentukan penonton akan lanjut atau tidak. Sayangnya, akhir setiap episode The Tyrant terasa kurang memancing.

Meskipun demikian, The Tyrant masih sangat layak untuk dinikmati terutama bagi para penggemar action thriller. The Tyrant menghadirkan cerita dan akting para pemain yang segar di dalam semesta The Witch.

Pilihan Editor: Pemain The Tyrant Terima Hadiah dari Fans Indonesia saat Virtual Fan Meeting