Bakal Fan Meeting di Jakarta, Ini Rekomendasi Drama Wi Ha Joon

TEMPO.CO, Jakarta -- Aktor asal Korea Selatan, Wi Ha Joon dijadwalkan akan menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting di Indonesia pada 28 September 2024. Acara bertajuk “WI HA JUN 2024 FAN MEETING TOUR, A Wively Day” itu akan dilaksanakan di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Three Mountains Ave selaku promotor acara telah membagikan daftar harga tiket beserta kategori dan benefit untuk fan meeting pemain drama Squid Game tersebut. Tiket fan meeting itu terbagi dalam empat kategori dengan harga dan benefit yang berbeda-beda.

Tiket fan meeting Wi Ha Jun kategori VVIP dijual dengan harga hampir Rp 3,2 juta. Lalu ada tiket VIP yang dibanderol dengan harga Rp 2,7 juta, kategori tiket Cat 1 seharga Rp 2,2 juta, dan Cat 2 di angka Rp 1,5 juta. Harga tiket ini telah termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen dan biaya administrasi sebesar 5 persen.

Penggemar yang ingin hadir di acara fan meeting itu dapat membeli tiket melalui platform penjualan Tiket.com. Sedangkan untuk informasi lebih lanjut mengenai acara tersebut dapat dilihat melalui akun Instagram resmi Three Mountains Ave di @threemountainsave.



Rekomendasi Drama Wi Ha Joon

Memulai karier di dunia akting sejak 2014, hingga kini Wi Ha Joon telah membintangi sejumlah judul film dan drama Korea populer. Namanya bahkan semakin dikenal di internasional setelah dia membintangi drama Korea hit orisinal Netflix, Squid Game pada 2021 lalu.

Berikut beberapa rekomendasi Drama Wi Ha Joon yang dapat ditonton untuk mengenal lebih jauh pria kelahiran 5 Agustus 1991 itu.

Wi Ha Joon dan Jung Ryeo Won dalam drama The Midnight Romance in Hagwon. Dok. tvN

Ini adalah drama terbaru Wi Ha Joon yang dibintangi bersama aktris Jung Ryeo Won. Drama ini menceritakan tentang Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won) yang menderita atas karir mengajarnya. Suatu hari, dia bertemu dengan mantan muridnya Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) setelah 10 tahun berlalu. Keduanya pun memutuskan untuk saling membantu pekerjaan satu sama lain.



2. Gyeongseong Creature (2023-2024)

Drama ini mengambil latar belakang tahun 1945 di Gyeongseong, nama awal dari Seoul, Korea Selatan. Di drama ini, Wi Ha Joon berperan sebagai Kwon Jun Taek, anggota dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh Jang Tae Sang. Dia adalah seorang pria kaya yang menjadi sumber informasi di area tersebut. Suatu hari, kelompok itu mengikuti serangkaian kasus orang hilang yang misterius dan berujung menemukan kenyataan yang mengerikan.



3. The Worst Of Evil (2023)

Drakor bergenre kriminal ini mengambil kisah hidup seorang detektif bernama Park Joon Mo (Ji Chang Wook) yang punya misi berbahaya berhubungan dengan bos tangguh aliansi Gangnam bernama Jung Ki Chul (Wi Ha Joon) yang memperjualbelikan narkoba di tingkat Asia. Se Mi berperan sebagai istri dari Park Joon Mo yang merupakan cinta pertama Jung Ki Chul. Drama ini sukses mendapat penghargaan dari BaekSang Arts Award ke-60 pada 2024 ini.



4. Little Women (2022)

Little Women. Foto: Instagram tvn_drama.

Little Women berkisah tentang tiga saudara perempuan yang terlibat dalam kasus yang membuat mereka harus melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan. Mereka adalah Oh In Joo, Oh In Kyung, dan Oh In Hye. Sedangkan, Wi Ha Joon dalam drama ini berperan sebagai Choi Do Il dari Wonryeong Group. Dia adalah salah satu dari kelompok yang akan berhadapan dengan Oh bersaudara.



5. Bad and Crazy (2021-2022)

Pada drama Korea ini, Wi Ha Joon beradu akting dengan Lee Dong Wook. Dia berperan sebagai K, seseorang yang baik namun memiliki sisi gila dan tak terduga. Berprofesi sebagai polisi bersama rekan sekaligus atasannya Soo Yeol, K selalu menghadapi semua permasalahan dan ketidakadilan dengan perkelahian. Namun, dia memiliki mimpi untuk menjadi pahlawan untuk semua orang.



6. Squid Game (2021)

Squid Game. Foto: Netflix.

Drama besutan Netflix ini mengisahkan perjuangan 456 peserta yang diundang secara khusus untuk memainkan sebuah game mematikan. Tiap peserta yang melanggar aturan game akan dieksekusi langsung oleh tim penembak, hingga menyisakan 2 peserta yang memainkan game cumi-cumi untuk mendapatkan imbalan uang dalam jumlah banyak. Wi Ha Joon berperan sebagai Hwang Jun Ho, sang polisi yang diam-diam melakukan penyelidikan game ilegal tersebut.



7. 18 Again (2020)

Wi Ha Joon berperan sebagai Ye Ji Hoon dalam drama hit 18 Again. Dia adalah pemain dari klub baseball Seum Wolves. Adapun drama ini bercerita tentang seorang pria bernama Hong Dae Young yang tubuhnya melakukan perjalanan waktu ke usia 18 tahun. Meski begitu, dia tetap menjalani hidup di masa sekarang bersama mantan istri dan kedua anaknya. Dia pun mengubah namanya dan menjalani kehidupan dengan identitas baru.

INSTAGRAM | ASIANWIKI | ANDIKA DWI, berkontribusi dalam artikel ini.

