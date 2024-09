Pemeran Film Netflix The Deliverance, Ada Mo'Nique Hingga Glenn Close

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix meluncurkan sejumlah film dan serial horor terbaru yang memacu adrenalin. Dengan berbagai tema dan gaya, serial-serial ini menghadirkan pengalaman menegangkan dan menarik, mulai dari rumah berhantu hingga kekuatan supernatural. Salah satunya The Deliverance yang tayang pada 30 Agustus 2024.

Dikutip dari Netflix.com, The Deliverance adalah film horor yang menceritakan Ebony Jackson yang mengajak keluarganya pindah ke rumah baru. Setelah pindah ke rumah baru bersama anak-anaknya, mereka berharap memulai hidup baru. Namun, harapan tersebut berubah menjadi ketakutan setelah menemukan sesuatu yang jahat telah tinggal di sana.

Keanehan mulai terjadi di rumah, mengganggu Ebony dan membuatnya yakin bahwa rumah tersebut bukanlah sembarangan. Bahkan, orang-orang di sekitarnya percaya bahwa rumah itu menghubungkan dunia nyata dengan neraka. Hal ini membuat Ebony mencari bantuan dari berbagai pihak, salah satunya Child Protective Services. Alih-alih mereda, teror dan gangguan justru makin menjadi-jadi hingga mengancam persatuan keluarga Ebony.

The Deliverance disutradarai oleh Lee Daniels dengan menggandeng David Coggeshall dan Elijah Bynum sebagai penulisnya. Film horor ini dibintangi sejumlah aktor terkenal termasuk aktris senior Glenn Close.

Pemeran The Deliverance

1. Mo'Nique

Dikutip dari Britannica, aktris bernama lengkap Monique Angela Imes ini lahir pada 11 Desember 1967 di Woodlawn, Maryland, Amerika Serikat. Ia memulai kariernya di sebuah klub komedi pada 1988. Ia kemudian tampil secara profesional di klub komedi di Baltimore, Atlanta, dan di sepanjang Pantai Timur. Sejak itu, ia dikenal sebagai komedian tunggal, pembawa acara bincang-bincang Amerika khas dengan humor cabul dan kewibawaannya yang dramatis. Ia juga memenangkan Academy Award untuk peran pendukungnya dalam drama Precious, berdasarkan novel 'Push' karya Sapphire (2009).

2. Andra Day

Dilansir dari The Sun, Cassandra Monique Batie atau dikenal Andra Day, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris dari San Diego, California. Di dunia film, Day memainkan peran penyanyi klub malam kecil dalam film Marshal pada 2017. Day juga mengisi suara Sweet Tea dalam film Disney Pixar, Cars 3. Dia menerima dua nominasi di Golden Globe Awards untuk Aktris Terbaik dalam Film dan Drama dan Lagu Orisinil Terbaik lewat perannya Billie Holiday dalam film Hulu, The United States vs. Billie Holiday (2021). Pada 2024, ia juga membintangi Exhibiting Forgiveness bersama André Holland dan Aunjanue Ellis-Taylor

3. Aunjanue Ellis-Taylor

Dikutip dari themoviedb.org, Aunjanue Ellis-Taylor dikenal karena karyanya di beberapa produksi film dan televisi. Ia telah menerima beberapa penghargaan, termasuk nominasi Academy Award, Golden Globe Award, dan dua Emmy Primetime. Selama kariernya, Ellis tampil di teater Off-Broadway, tampil dalam banyak film, dan berperan di televisi. Dalam film, ia paling dikenal karena perannya dalam "Men of Honor" (2000), "Undercover Brother" (2002), "Ray" (2004), dan "The Help" (2011). Di televisi, Ellis memainkan peran paling penting dalam miniseri 2015, "The Book of Negroes", dikutip dari Imdb.

4. Rob Morgan

Dikutip dari IMDB, Rob Morgan dikenal lewat film Mudbound (2017), Don't Look Up (2021) dan Bull (2019). Aktor kelahiran 24 Februari 1973 ini muncul sebagai "Turk Barrett" di Marvel's Daredevil (2015), Luke Cage (2016), The Defenders (2017), Jessica Jones (2015), Iron Fist (2017), dan The Punisher (2017). Ini menjadikannya satu-satunya aktor yang muncul sebagai karakter yang sama di setiap serial televisi Marvel di Netflix.

5. Glenn Close

Close meraih ketenarannya pada 1980-an. Close membintangi serial drama populer Damages (2007) yang membuatnya memenangkan Golden Globe Award dan dua Emmy Award. Sebelumnya, Glenn Close terkenal ketika ia berperan sebagai Jenny Fields yang memenangkan penghargaan dalam The World According to Garp (1982). Sepanjang kariernya, Close telah 8 kali masuk nominasi Oscar, memenangkan tiga Tony, satu Obie, tiga Emmy, dua Golden Globe, dan satu Screen Actors Guild Award, dikutip dari IMDB.

