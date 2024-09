Bruno Mars Sapa Fans Pakai Bahasa Indonesia saat Konser Hari Pertama di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Mars sukses menggelar konser hari pertama di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu malam, 11 September 2024. Ini adalah konser ketiga Bruno Mars di Indonesia setelah terakhir datang 10 tahun lalu.

Puluhan ribu penonton memadati area festival hingga kursi tribun sejak pintu stadium dibuka pukul 17.30 WIB. Jika sesuai jadwal, seharusnya Bruno Mars naik ke atas panggung pukul 20.00 WIB. Namun, ia baru memulai penampilannya 15 menit kemudian.

Bruno Mars Buka Penampilannya dengan Lagu 24K Magic

Tirai besar berwarna merah mulai menutupi panggung dari atas ke bawah, menandakan Bruno Mars akan segera muncul di baliknya. Beberapa penonton di kategori festival yang sebelumnya duduk, mulai beranjak berdiri dan mengambil posisi terbaiknya.

Lampu mulai redup hingga tersisa menyorot ke panggung saja. Penonton berteriak histeris sambil mengangkat ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Seperti konser-konser di negara sebelumnya, lagu '24K Magic' membuka aksi panggungnya.

Bruno Mars tampil dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Marvela

24K Magic merupakan judul album studio ketiga Bruno Mars yang dirilis pada 18 November 2016. Album tersebut sangat bermakna bagi penyanyi asal Amerika Serikat itu. Berkat 24K Magic, Bruno Mars berhasil memenangkan penghargaan Album of The Year dalam ajang Grammy Award 2018.

Bruno Mars Diiringi Live Band

Tidak sendiri, Bruno Mars ditemani oleh rekan-rekan bandnya yang terdiri dari pemain gitar, bass, piano, drum, saksofon hingga sejumlah penyanyi latar. Mereka juga kompak melakukan koreografi hingga membuat lagu-lagu yang dibawakan terasa lebih hidup dan meriah.

Setelah membawakan lagu pembuka, Bruno Mars menyapa penggemarnya dengan bahasa Indonesia. "Jakarta, aku di sini," katanya dengan lantang. Kalimat pertama yang dilontarkan Bruno Mars itu semakin membangkitkan semangat penonton yang menunggunya sejak lama.

Setelah '24K Magic', Bruno Mars juga membawakan sejumlah lagu andalannya termasuk 'Treasure', 'Billionaire', 'Versace on the Floor', 'Locked Out of Heaven', 'Just the Way You Are', sampai yang karya terbarunya, 'Die With a Smile'.

Bruno Mars masih akan menghibur penggemarnya di JIS selama dua hari berturut-turut, yaitu 13 dan 14 September 2024. Konser dengan total tiga hari ini dipromotori oleh Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment.

