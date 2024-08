Wi Ha Joon Siapkan Kejutan Spesial di Fanmeeting September Mendatang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wi Ha Joon, aktor Korea Selatan yang melejit melalui perannya sebagai Hwang Jun Ho di serial Squid Game akan menggelar fan meeting bertajuk ‘A Wively Day’ di The Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Wi Ha Joon mengungkapkan, ia sangat bersemangat untuk bertemu para penggemarnya di Indonesia.

“Saya sangat menantikan untuk bertemu dan bersenang-senang dengan kalian semua. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan,” ujarnya, melalui keterangan resmi yang disampaikan promotor Three Mountains Ave pada Senin, 26 Agustus 2024.

Kejutan Eksklusif Wi Ha Joon untuk Penggemar

Three Mountains Ave mengungkapkan, acara fan meeting tersebut juga akan menyuguhkan serangkaian kejutan. Salah satunya adalah kesempatan bagi 20 pemegang tiket VVIP untuk berfoto 1:1 dengan Wi Ha Joon menggunakan ponsel pribadi penggemar. Selain itu, ada juga sesi fan-sign yang memungkinkan 25 pemegang tiket VVIP, 15 pemegang tiket VIP, dan 10 pemegang tiket CAT 1 untuk mendapatkan tanda tangan langsung dari Wi Ha Joon.

Tak berhenti di situ, para penggemar juga bisa memenangkan perjalanan ke Korea Selatan melalui giveaway spesial yang akan diumumkan saat acara. Pemenang akan menerima hadiah langsung dari Wi Ha Joon.

“Caranya gampang, follow akun @threemountainsave di Instagram, Twitter, dan TikTok. Bagikan postingan kontes, tag 3 teman, dan atur ke publik. Kirim screenshot follow dan tag ke DM Instagram atau email kami,” ungkap promotor.

Rangkaian Benefit dan Detail Tiket

Penjualan tiket resmi telah dimulai pada 12 Juli 2024 pukul 12.00 WIB melalui tiket.com. Ada empat kategori tiket yang ditawarkan, mulai dari Rp 1,28 juta untuk CAT 2, CAT 1 seharga Rp 1,88 juta. Ada pula kategori VIP seharga Rp 2,38 juta, sementara VVIP dengan harga Rp 2,78 juta.

Semua pemegang tiket akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wi Ha Joon melalui Hi-Touch Session. Selain itu, para pemegang tiket juga akan menikmati berbagai keuntungan tambahan, seperti photo card resmi fan meeting dan kesempatan mendapatkan poster maupun polaroid bertanda tangan Wi Ha Joon. Adapun kategori VIP dan VVIP bahkan memiliki keuntungan ekstra seperti lanyard spesial dan akses untuk foto grup dengan Wi Ha Joon.

Tur Asia Wi Ha Joon dimulai di Seoul pada 17 Agustus 2024, Jakarta menjadi kota terakhir dalam rangkaian tur tersebut tahun ini. Sebelum Jakarta, Wi Ha Joon menyapa para penggemarnya di beberapa kota besar seperti Seoul, Tokyo, Osaka, Bangkok, dan Manila.

Wi Ha Joon merupakan aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 5 Agustus 1991. Ia debut di industri hiburan pada 2012 melalui film pendek Peace in Them. Selain Squid Game (2021), namanya juga melejit saat berperan dalam film horor Gonjiam: Haunted Ayslum, serial televisi Something in the Rain di tahun yang sama, serta drama Little Women (2022). Adapun series terbarunya yaitu The Midnight Romance in Hagwon baru selesai tayang Mei lalu.

