Bintang Queen of Tears Kim Ji Won akan ke Indonesia, Simak Deretan Film dan Drama yang Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Won yang dikenal berkat perannya dalam drama Korea Queen of Tears, akan mengadakan acara jumpa penggemar atau fan meeting di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Acara bertajuk Be My One itu akan digelar di Jakarta International Expo atau JIExpo Theatre, Kemayoran, Jakarta Utara. Berikut beberapa film dan drama Kim Ji Won.

Drama

Queen of Tears (2024)

Drama ini berkisah tentang pasangan suami istri Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (Kim Ji Won) yang mengalami banyak masalah di tahun ketiga pernikahan mereka. Baek Hyun Woo bekerja sebagai direktur hukum untuk perusahaan konglomerat Queens Group.

Dia menikah dengan Hong Hae In, yang merupakan putri dari keluarga yang memiliki dan mengelola Queens Group. Perbedaan latar belakang membuat keduanya harus terus beradaptasi meski sudah lama menikah.

My Liberation Notes (2022)

Mengusung genre melodrama, My Liberation Notes menceritakan kisah tiga saudara kandung dan satu orang asing yang masuk di antara mereka. Di drama ini, Kim Ji Won berperan sebagai Yeom Mi Jeong. Dia anak bungsu dari tiga bersaudara. Ia ingin terbebas dari kehidupannya yang membosankan, tetapi ia tertutup dan pemalu. Ia kesepian dan merasa tidak puas dalam hidupnya.

Suatu hari, Yeom Mi Jeong harus meminta pertolongan Mr. Gu. Dia pria misterius, yang tiba-tiba muncul di Desa Sanpo dan bekerja untuk kebun keluarganya.

Lovestruck in the City (2020-2021)

Kim Ji Won memerankan karakter Lee Eun O yang bekerja sebagai pekerja lepas pemasaran. Suatu hari, dia melakukan perjalanan tanpa membuat rencana khusus. Selama perjalanannya, Lee Eun O bertemu dengan Park Jae Won di tempat yang tak terduga. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yoon Sun A dan berpura-pura memiliki jiwa yang bebas, yang merupakan kepribadian yang bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Namun, hal itu membuat Eun O jatuh cinta.

Arthdal Chronicles (2019)

Drama ini menceritakan kisah tentang Eunseom (Song Joong Ki) yang lahir dengan takdir membawa malapetaka ke Arthdal. Di sisi lain, ada Tanya (Kim Ji Won) terlahir dengan nasib yang sama dengan Eunseom. Ia penerus Suku Wahan. Setelah melalui berbagai kesulitan, ia menyadari misinya.

Film

Horror Stories (2012)

Dikutip dari IMDb, seorang remaja diculik dan dipaksa untuk menceritakan kisah-kisah paling menakutkan yang dia tahu, sehingga mengarah empat cerita. Kim Ji Won menerima peran sebagai Joo Yeon dalam salah satu segmennya.

Film ini memiliki beberapa cerita yakni: saudara laki-laki dan perempuan dikepung saat berada di rumah sendirian, seorang pembunuh melarikan diri dari tahanan polisi di tengah penerbangan, saudara tiri melakukan operasi plastik ekstrem yang mengerikan, seorang paramedis dan ibu bersitegang mengenai putrinya yang masih kecil yang terinfeksi.

Romantic Heaven (2011)

Dikutip dari Asian Wiki, Romantic Heaven menceritakan kisah berbagai orang yang berpapasan di rumah sakit. Seorang pengacara (Kim Soo-Ro) yang berduka karena kehilangan istrinya, seorang sopir pajak (Kim Dong-Wook) yang merawat kakeknya yang menderita Alzheimer.

Ada wanita (Kim Ji-Won) yang mencari donor sumsum tulang belakang untuk ibunya. Kim Ji Won berperan sebagai Mimi, seorang gadis yang menemukan cinta dalam situasi paling tak terduga.

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

