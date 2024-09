Elle Macpherson Tanggapi Kritik Pengobatan Kankernya dan Alasan Tolak Kemoterapi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elle Macpherson, supermodel asal Australia, menanggapi kritik terhadap keputusannya untuk mengatasi kanker payudara secara holistik. Pada Senin, 9 September 2024, ia tampil di acara Today Show Australia dan mengungkapkan bahwa ia didiagnosis kanker payudara tujuh tahun lalu. Ia memilih untuk tidak mengikuti saran dokter dengan menghindari kemoterapi dan obat-obatan kimia.

“Saya telah mencari banyak saran medis,” ungkap supermodel berusia 60 tahun itu, dalam wawancara tersebut. “Menarik sekali, setiap dokter memiliki pendapat berbeda tentang bagaimana mengobati kasus kanker payudara saya,” tuturnya.

Ia menilai, tidak ada jalur yang jelas dan tidak ada jaminan dalam setiap keputusan pengobatan tersebut. Oleh karen itu, Elle membuat keputusan berdasarkan semua informasi yang dikumpulkannya dan apa yang menurutnya tepat untuk dirinya, yaitu pengobatan holistik atau alternatif.

Keputusan Elle Macpherson dan Proses Pengobatan Holistik

Elle menjelaskan, setelah menjalani lumpektomi, seorang dokter memberitahunya bahwa ia menderita kanker payudara tipe HER2 positif estrogen reseptif intraductal carcinoma. Ia kemudian disarankan untuk menjalani pengobatan kanker, termasuk mastektomi dan kemoterapi.

Meskipun merasa terkejut, ia menyebut diagnosis tersebut memberikan kesempatan untuk menemukan solusi yang sesuai bagi dirinya, dan memilih pendekatan holistik tanpa kemoterapi atau obat-obatan farmasi. “Saya sadar saya akan membutuhkan kebenaran saya sendiri, sistem keyakinan saya untuk mendukung saya melalui ini. Dan itulah yang saya lakukan,” ujarnya.

Elle mengaku sangat senang keputusan tersebut memicu perbincangan karena dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan. Namun ia menegaskan bahwa itu hanya dilakukan terhadap dirinya, dan bukan sebagai saran untuk orang lain.

Dalam konteks ini, pengobatan holistik menggabungkan berbagai metode yang tak hanya fokus pada gejala fisik penyakit, namun juga untuk memperbaiki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, serta memperhatikan faktor-faktor emosional, mental, dan spiritual.

Pada Februari 2017, saat masih menikah dengan pengembang Florida, Jeffrey Soffer, Elle memutuskan untuk menolak pengobatan konvensional. Ia menyewa sebuah rumah di Phoenix, Arizona, selama delapan bulan untuk mengobati kanker payudaranya secara holistik dengan bimbingan dokter utamanya, seorang dokter naturopati, dokter gigi holistik, osteopath, chiropractor, dan dua terapis.

Reaksi Elle terhadap Kritik Pengobatan Kankernya

Dalam buku terbarunya yang berjudul Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself yang terbit awal September ini, ia menulis tentang keputusan pengobatannya. “Menolak solusi medis standar adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya,” ungkapnya dalam buku tersebut. “Orang-orang mengira saya gila. Tapi saya tahu saya harus membuat pilihan yang benar-benar beresonansi dengan saya,” lanjutnya.

Ia juga menganggap kemoterapi dan operasi adalah langkah yang terlalu ekstrem. Saat ini Elle mengaku bahwa ia berada dalam remisi klinis, yang ia sebut sebagai ‘kesehatan yang utuh’. Elle juga mengatakan, anak-anaknya—Flynn dan Cy, serta mantan pasangannya, Arpad Busson memiliki reaksi yang campur aduk terhadap pilihan pengobatannya tersebut.

