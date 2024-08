Dua Hari Lagi Jumpa Penggemar di Jakarta, Ini Rekomendasi 7 Drama Kim Ji Won

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain drama Korea Queen of Tears, Kim Ji Won dijadwalkan bakal menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Acara bertajuk Be My One itu akan digelar di Jakarta International Expo atau JIExpo Theatre, Kemayoran, Jakarta Utara.

Tiket fan meeting aktris kelahiran tahun 1992 ini masih tersedia di situs penjualan resmi yang disediakan promotor acara, Virgo Entertainment, di laman kimjiwonbemyoneinjkt.com. Tiket yang tersedia adalah kategori Gold dan Silver, karena kategori VVIP dan Platinum telah terjual habis. Adapun harga tiket Gold adalah Rp 2.050.000 dan tiket Silver dijual seharga Rp 1.550.000.

Baca juga: Wi Ha Joon Siapkan Kejutan Spesial di Fanmeeting September Mendatang

Sebelumnya, Kim Ji Won menerima cinta yang besar untuk perannya sebagai Hong Hae In dalam drama Queen of Tears, yang berakhir pada Ahad, 28 April 2024. Menurut data Nielsen Korea, Queen of Tears mencatat rating pemirsa sebesar 24,9 persen untuk episode terakhir dan menjadikannya sebagai drama Korea dengan rating tertinggi dalam sejarah tvN.

Kim Ji Won adalah aktris Korea yang telah berkarier lebih dari 10 tahun di bidang seni peran. Sejak debut pada 2011 melalui drama High Kick! 3, Kim Ji Won telah membintangi sejumlah judul drama hit dan populer dari Negeri Ginseng. Berikut rekomendasi 7 drama Kim Ji Won yang bakal jumpa penggemarnya di Jakarta. Yuk, simak!



1. Queen of Tears (2024)

tvN merilis foto-foto Baek Hyun Woo dan Hong Hae In dalam rangka wedding anniversary mereka. Instagram.com/@tvndrama

Dalam drama bergenre komedi romantis ini, Kim Ji Won beradu akting dengan aktor ternama Korea, Kim So Hyun. Chemistry antara keduanya sukses membuat drama besutan tvN ini menarik perhatian banyak pencinta drama, baik lokal maupun internasional.

Adapun drama ini berkisah tentang pasangan suami istri Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (Kim Ji Won) yang mengalami banyak masalah di tahun ketiga pernikahan mereka. Baek Hyun Woo bekerja sebagai direktur hukum untuk perusahaan konglomerat Queens Group. Dia menikah dengan Hong Hae In, yang merupakan putri dari keluarga yang memiliki dan mengelola Queens Group. Perbedaan latar belakang membuat keduanya harus terus beradaptasi meski sudah lama menikah.



2. My Liberation Notes (2022)

Mengusung genre melodrama, My Liberation Notes menceritakan kisah tiga saudara kandung dan satu orang asing yang masuk di antara mereka. Di drama ini, Kim Ji Won berperan sebagai Yeom Mi Jeong. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ia ingin terbebas dari kehidupannya yang membosankan, tetapi ia tertutup dan pemalu. Ia kesepian dan merasa tidak puas dalam hidupnya.

Suatu hari, Yeom Mi Jeong harus meminta pertolongan Mr. Gu. Dia adalah seorang pria misterius, yang tiba-tiba muncul di Desa Sanpo dan bekerja untuk kebun keluarganya.



3. Lovestruck in the City (2020-2021)

Di drama ini, Kim Ji Won beradu akting dengan Ji Chang Wook yang berperan sebagai Park Jae Won. Adapun Kim Ji Won memerankan karakter Lee Eun O yang bekerja sebagai pekerja lepas pemasaran. Suatu hari, dia melakukan perjalanan tanpa membuat rencana khusus.

Selama perjalanannya, Lee Eun O bertemu dengan Park Jae Won di tempat yang tak terduga. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yoon Sun A dan berpura-pura memiliki jiwa yang bebas, yang merupakan kepribadian yang bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Namun, hal itu membuat Eun O jatuh cinta.



4. Arthdal Chronicles (2019)

Arthdal Chronicles mengusung genre sejarah berlatar di tanah fiksi Arthdal pada zaman kuno. Drama ini menceritakan kisah tentang Eunseom (Song Joong Ki) yang lahir dengan takdir membawa malapetaka ke Arthdal. Karena perjuangan ibunya untuk menyelamatkannya, ia mengalami kesulitan selama tumbuh dewasa. Setelah beberapa tahun, dia pun kembali ke Arthdal.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, ada Tanya (Kim Ji Won) terlahir dengan nasib yang sama dengan Eunseom. Ia adalah penerus Suku Wahan. Setelah melalui berbagai kesulitan, ia menyadari misinya. Ia hidup dalam kehormatan tertinggi dan berambisi menjadi seorang politisi. Kedua anak dengan nasib serupa itu pun berjuang untuk mencapai tujuannya.

Drama Korea komedi Fight For My Way/Foto: Pinterest

Drama ini mengikuti cerita kehidupan antara Ko Dong Man (Park Seo Jun) dan Choi Ae Ra (Kim Ji Won). Di masa sekolahnya, Ko Dong Man pernah mengikuti taekwondo. Kini, ia mencari nafkah dengan bekerja sebagai karyawan kontrak dan juga mengejar gelar juara UFC.

Di sisi lain, Choi Ae Ra berharap untuk menjadi seorang penyiar, tetapi ia menyerah pada mimpinya. Sekarang, ia bekerja di meja informasi sebuah department store. Interaksi lucu keduanya mampu mengundang gelak tawa penonton.



6. Descendants of the Sun (2016)

Berbeda dari drama-drama yang lain, di drama Descendants of the Sun, Kim Ji Won mengambil peran Myeong Joo yang berprofesi sebagai dokter tentara. Dia beradu akting dengan Song Jong Ki, Song Hye Kyo, dan Jin Goo.

Drama ini mengikuti kisah dokter dan tentara Korea Selatan yang ditugaskan di Uruk untuk misi sosial. Dalam perjalanannya, kisah cinta antara dokter dan tentara itu pun bersemi dengan berbagai rintangan yang tak biasa.



7. The Heirs (2013)

Rekomendasi drama Kim Ji Won selanjutnya adalah The Heirs. Drama ini menggambarkan persahabatan, persaingan, dan kehidupan cinta para pewaris muda kaya yang dipimpin oleh Kim Tan (Lee Min Ho). Pada awalnya, dia tinggal di Amerika Serikat dan telah memiliki tunangan bernama Rachel Yoo (Kim Ji Won).

Suatu hari, Kim Tan bertemu dengan Cha Eun Sang (Park Shin Hye) di sebuah pantai di Amerika. Tak disangka, pertemuan itu mengubah banyak kehidupan antara Kim Tan, Rachel Yoo, dan Cha Eun Sang.

TEMPO.CO | ASIANWIKI

Pilihan Editor: Harga Tiket dan Seat Plan Fan Meeting Kim Ji Won di Jakarta, Dijual Mulai 29 Juni