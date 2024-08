Kim Seon Ho Ditawari Main Drama Bareng Suzy Lagi, Kini Genre Thriller Misteri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho mendapatkan tawaran beradu akting kembali dengan Bae Suzy di drama thriller misteri terbaru berjudul Delusion. Sebelumnya mereka berdua sudah pernah disatukan dalam drama Start-Up (2020) yang cukup fenomenal.

Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh News1, pada Rabu, 14 Agustus 2024. Suzy telah dipilih sebagai pemeran utama perempuan, sementara Kim Seon Ho diincar untuk menjadi lawan mainnya.

"Kim Seon Ho dipertimbangkan untuk memerankan pemeran utama pria, yaitu pelukis Yoon Yi Ho, yang akan berakting bersama Suzy," demikian laporan tersebut.

Konfirmasi dari Agensi Kim Seon Ho dan Suzy



Setelah kabar tersebut meluas, agensi Kim Seon Ho, SALT Entertainment memberikan komentar. "Kami telah menerima tawaran untuk tampil di 'Delusion' dan mempertimbangkannya secara positif," kata perwakilan SALT Entertainment.

Hal serupa juga sempat disampaikan oleh agensi Suzy, Management SOOP pada Selasa, 30 Juli 2024. "Memang benar bahwa Suzy menerima tawaran untuk membintangi 'Delusion' dan saat ini sedang meninjau tawaran tersebut," kata perwakilan Management SOOP saat itu.

Tentang Drama Delusion

Delusion merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Ceritanya berlatar di Gyeongseong pada 1935 dan Shanghai tahun 1800-an, tentang seniman Yun Yi Ho, yang ditugaskan untuk melukis potret perempuan vampir misterius, Song Jung Hwa. Sutradara Han Jae Rim dari film The Show Must Go On, The King, dan Emergency Declaration bertanggung jawab atas produksinya.

Suzy adalah aktris pertama yang menerima tawaran casting dalam tahap perencanaan Delusion, tetapi pada saat itu, casting-nya dibatalkan karena masalah jadwal. Karena periode produksi untuk Delusion disesuaikan, Suzy sekali lagi menerima tawaran casting yang kabarnya akan memainkan peran Song Jung Hwa.

Para Maret 2024, terungkap bahwa Han So Hee dan Ryu Jun Yeol menerima tawaran casting untuk membintangi Delusion. Bulan berikutnya, kedua aktor tersebut mengumumkan bahwa mereka menghentikan diskusi untuk membintangi produksi baru tersebut setelah berita putusnya mereka tersebar. Delusion diperkirakan akan segera menyelesaikan proses pemilihan pemain dan mulai syuting tahun ini.

Kim Seon Ho dan Suzy di Start-Up

Jika Kim Seon Ho dan Suzy menerima tawaran main drama Delusion, maka mereka akan reuni setelah empat tahun lalu membintangi Start-Up. Suzy berperan sebagai Seo Dal Mi, dan Kim Seon Ho berperan sebagai Han Ji Pyeong di Start-Up. Di masa penayangannya, drama ini telah menciptakan kubu Nam Do San (diperankan oleh Nam Joo Hyuk) dan Han Ji Pyeong di antara penggemar. Kabar mengenai Kim Seon Ho dan Suzy akan dipasangkan lagi di drama Delusion, membuat tim Han Ji Pyeong gembira.

Start-Up mengisahkan tentang Seo Dal Mi yang bercita-cita sebagai Steve Jobs Korea. Ia drop out dari kuliah dan bekerja paruh waktu. Nam Do San adalah pendiri Samsan Tech yang cerdas dalam bidang matematika. Cinta pertama Seo Dal Mi ini memulai usahanya dua tahun lalu tapi tidak berjalan dengan baik. Nam Do San dan Seo Dal Mi saling mendukung. Di pihak lain, ada Han Ji Pyeong, sang mentor yang selalu mendukung dan mencintai Seo Dal Mi.

