Raffi Ahmad Main ke Ranah Politik, Menjadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco menyampaikan, Raffi Ahmad secara resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon (paslon) Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten 2024. Dasco berharap, Raffi dapat membawa peluang kemenangan untuk Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten 2024.

“Raffi Ahmad ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten,” kata Dasco, pada Senin, 9 September 2024.

Profil Raffi Ahmad

Pemilik nama asli Raffi Faridz Ahmad ini lahir pada 17 Februari 1987 di Bandung, Jawa Barat dari pasangan Munawar Ahmad (alm) dan Amy Qanita. Melalui Instagram @raffinagita1717, ia menceritakan perjuangan meniti karier sebagai pemain film dan sinetron. Ia sudah mulai berkarier sejak usia 13 tahun yang mengharuskannya pergi ke Jakarta. Ia mengikuti beragam casting untuk membantu ekonomi keluarga di Bandung. Bahkan, ia sangat senang ketika menerima pendapatan sebagai pemain sinetron sebesar Rp500.000.

Kerja keras yang dilakukannya secara konsisten di dunia hiburan, membawa Raffi perlahan meraih kesuksesan dalam bermain film, sinetron, presenter, dan bermain di situasi komedi (sitkom). Ia pernah membintangi sinetron Senandung Masa Puber (2003) dan Baim Anak Sholeh (2009). Sementara itu, ia tampil dalam film Me Vs High Heels (2005), Love is Cinta (2007), dan Rumah Tanpa Jendela (2011).

Tak hanya itu, Raffi juga terjun dalam dunia tarik suara. Pada 2006, ia bergabung dalam grup vokal bentukan Melly Goeslaw, yaitu Bukan Bintang Biasa (BBB) bersama Laudya Chintya Bella, Chelsea Olivia, dan Dimas beck. Satu tahun kemudian, ia bersama BBB bermain film Bukan Bintang Biasa the Movie.

Saat ini, Raffi sedang aktif menjalani bisnis yang telah dibangun bersama istrinya, Nagita Slavina bernama RANS Entertainment. Bahkan, beberapa bisnis Raffi bekerja sama dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Adapun, bisnis yang dimiliki Raffi, yaitu RANS Nusantara Hebat (kuliner dan UMKM), RANS Music, RA Pictures, Rans Animation Studio, RANS E-Sport, RAN Cilegon FC, RANS Beauty, dan RANS Zoo.

Selain dalam dunia bisnis dan hiburan, Raffi juga mulai bermain di dunia politik. Tak hanya Kaesang, Raffi juga akrab dengan Gibran dan tampak sedang beraktivitas berdua. Raffi pernah ikut meninjau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Lembang, Bandung Barat, pada 22 Agustus 2024 bersama Gibran dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat peninjauan tersebut, Gibran juga membagikan susu dan buku kepada ratusan warga di Desa Wangunsari, Bandung Barat.

Raffi dan Gibran juga tampak bersama ketika berjalan-jalan di Pasar Baru, Bandung. Mereka juga ditemani oleh istri Gibran Selvi Ananda dan calon Wali Kota Bandung dari Gerindra, Ridwan Dhani Wirianata. Pada acara tersebut, Gibran terlihat beberapa kali menyapa para pedagang dan sempat membeli pakaian anak-anak. Lawatan tersebut dilakukan bertepatan dengan aksi mengawal Putusan MK nomor 60 dan 70 terkait Pilkada 2024 di depan DPRD Jawa Barat.

Sebelumnya, Raffi Ahmad juga disebutkan sebagai memiliki kans menjadi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Namun, Sufmi Dasco mengatakan, Prabowo maupun partainya belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian. Meskipun belum dipastikan, tetapi Raffi tampak terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

