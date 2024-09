Menang di MTV VMA 2024, Taylor Swift Umbar Kata-kata Cinta untuk Travis Kelce

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift kembali mencuri perhatian di ajang MTV Video Music Awards atau MTV VMA 2024 dengan pidato manis yang ditujukan kepada kekasihnya, Travis Kelce. Taylor, yang memenangkan penghargaan Video of the Year untuk kolaborasinya dengan Post Malone dalam lagu ‘Fortnight’, menyampaikan rasa terima kasih kepada sang kekasih meskipun tak bisa hadir di acara tersebut, pada Rabu, 11 September 2024 di UBS Arena, New York.

"Sungguh video yang paling menyenangkan untuk dibuat," ungkap Taylor. Ia lalu bercerita bagaimana Travis Kelce selalu mendukungnya saat proses syuting. Pelantun ‘Bad Blood’ itu menambahkan, “Setiap kali saya selesai mengambil satu adegan dan mengatakan 'cut', saya selalu mendengar seseorang bersorak dari studio.” Taylor mengungkapkan bahwa sosok tersebut adalah Travis.

Pujian Taylor Swift untuk Sang Pujaan Hati

Taylor, yang telah berpacaran dengan Travis Kelce selama lebih dari setahun, tidak segan-segan memberikan penghargaan kepada sang bintang Kansas City Chiefs. "Dia adalah orang yang selalu membuat segalanya menjadi lebih menyenangkan dan penuh keajaiban,” ujar Taylor. Ia lalu berterima kasih karena kehadiran Travis menambah energi di setiap proses syutingnya. “Itu akan selalu saya kenang,” kata Taylor.

Ucapan tersebut menggambarkan betapa besar peran Travis dalam menciptakan kenangan indah selama proses pembuatan video ‘Fortnight’. Hubungan keduanya yang erat tidak hanya mencuri perhatian penggemar, tetapi juga mengisi momen penting dalam karier dan proses kreatif Taylor sebagai musisi.

Taylor Swift, yang malam itu dinominasikan dalam 12 kategori, berhasil membawa pulang tujuh penghargaan, menambah total koleksi pialanya menjadi 30 di ajang MTV VMA. Ini sekaligus menandai sejarah baru, Taylor berhasil menyamai rekor Beyoncé untuk jumlah kemenangan terbanyak sepanjang masa, yaitu 26 piala.

Ia memenangkan kategori Best Pop mengalahkan Camila Cabello, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Tate McRae, dan Sabrina Carpenter. Tak hanya itu, ia juga membawa pulang penghargaan bergengsi sebagai Artist of the Year, mengungguli Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, SZA, dan Sabrina Carpenter. Ia juga menyabet penghargaan Best Collaboration, Song of the Summer, Best Direction, dan Best Editing.

Taylor Juga Berpesan tentang Hak Pilih dalam Pemilu AS 2024

Di akhir pidatonya, Taylor juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yang telah memilihnya untuk penghargaan tersebut. "Fakta bahwa penghargaan ini dipilih oleh penggemar sangat berarti bagi saya," ujar Taylor. Namun, pidatonya tak berhenti di sana.

Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pesan politik terkait Pemilu AS 2024. “Dan jika kalian sudah berusia 18 tahun ke atas, tolong daftar untuk memilih sesuatu yang jauh lebih penting—pemilu presiden 2024.”

Sehari sebelum acara MTV VMA 2024, Taylor meramaikan dunia politik dengan pernyataannya yang mendukung Kamala Harris sebagai kandidat presiden. Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Swift mengungkapkan, “Saya akan memberikan suara saya untuk Kamala Harris dan Tim Walz di Pemilu 2024. Kamala Harris memperjuangkan hak-hak yang saya yakini membutuhkan sosok pejuang untuk memenangkannya.”

