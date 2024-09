Setlist Konser Bruno Mars Hari Pertama di Jakarta, Kapan Die With a Smile Dibawakan?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Mars berhasil mengadakan konser hari pertama di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu malam, 11 September 2024. Selama hampir dua jam, penyanyi asal Amerika Serikat itu menghibur para penggemarnya dengan penampilan yang sangat energik sambil membawakan lagu-lagu hitsnya.

Sebanyak lebih dari 20 lagu akan dinyanyikan Bruno Mars, lengkap dengan iringan live band dan aransemen baru. Lagu-lagu yang dinyanyikan berasal dari album Bruno Mars, yaitu Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012), hingga 24K Magic (2016). Musisi 38 tahun itu menghadirkan pertunjukan yang seru dan juga romantis.

Salah satu yang paling dinantikan adalah penampilan Bruno Mars membawakan single terbarunya, 'Die With a Smile'. Lagu yang baru dirilis pada 16 Agustus 2024 itu merupakan kolaborasi pertamanya dengan Lady Gaga. Meski tanpa kehadian Lady Gaga, Bruno Mars mampu menghidupkan lagu 'Die With a Smile' dalam konsernya di Jakarta sambil bermain piano.

Konser Bruno Mars masih akan berlanjut pada 13 dan 14 September 2024 di lokasi yang sama. Bagi para penggemar yang sudah memiliki tiket untuk pertunjukan hari kedua dan ketiga, ada baiknya mengetahui daftar lagu yang akan dibawakannya nanti berdasarkan konser hari pertama. Berikut setlist konser Bruno Mars di Jakarta 2024:

1. 24K Magic

2. Finesse

3. Treasure

4. Liquor Store Blues

5. Billionaire

6. Perm

7. Calling All My Lovelies

8. That's What I Like

9. Please Me

10. Versace on the Floor

11. It Will Rain

12. Marry You

13. Runaway Baby

14. Fuck You

15. Young, Wild and Free

16. Grenade

17. Talking to the Moon

18. Nothin' on You

19. Leave the Door Open

20. Die With a Smile

21. When I Was Your Man

22. Locked Out of Heaven

23. Just the Way You Are

24. Uptown Funk

