Konser 2 Jam Bersama Bruno Mars: Nyanyi Pakai Bahasa Indonesia sampai Tebak Lagu

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Bruno Mars hari pertama di Jakarta akhirnya menjadi pengobat rindu para penggemarnya setelah 10 tahun. Acara yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu malam, 11 September 2024 selama hampir dua jam.

Penyanyi dan penulis lagu bernama asli Peter Gene Hernandez itu tampil santai dengan kemeja bergaya Hawaii dan bandana yang diikat di kepalanya. Bruno Mars berganti baju sebanyak dua kali selama manggung dihadapan puluhan ribu penonton.

Bruno Mars Bicara Bahasa Indonesia

Sempat terlambat 15 menit, Bruno Mars membuka konsernya dengan menyanyikan lagu '24K Magic'. Pria kelahiran Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat itu kemudian menyapa penggemarnya menggunakan bahasa Indonesia. "Jakarta, aku di sini," katanya. Penonton membalasnya dengan teriakan.

Bruno Mars tampil dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Marvela

Tidak hanya Bruno Mars, penyanyi latar atau backing vocal yang juga tampil di atas panggung menyelipkan kalimat berbahasa Indonesia saat membawakan lagu 'Billionaire'. Lagu yang dirilis pada 2010 itu bercerita tentang seseorang yang ingin menjadi kaya raya supaya bisa melakukan banyak hal untuk diri sendiri maupun orang lain.

Lirik yang seharusnya "I wanna be a billionaire" tiba-tiba diubah menjadi "Aku mau duit. Duit-duit banyak" oleh salah satu penyanyi latar Bruno Mars.

Bruno Mars tampil dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Marvela

Di tengah-tengah lagu 'Calling All My Lovelies', Bruno Mars juga sempat menggombal menggunakan bahasa Indonesia. Seolah sedang menelepon, ia mengungkapkan rindu kepada sang pujaan hati. "Hai, sayang. Aku sedang berada di Jakarta sekarang. Aku menelepon untuk mengatakan..." kata Bruno Mars dalam bahasa Inggris. Ia kemudian melanjutkannya dengan bahasa Indonesia, "Aku kangen kamu, sayang."

Bruno Mars kemudian mengajak para penari latarnya untuk bergabung bersamanya mengganti lirik dengan kalimat "Aku kangen kamu, sayang."

Bruno Mars Menyanyi, Menari, dan Main Alat Musik

Musisi 38 tahun ini dengan sempurna membawakan lebih dari 20 lagu-lagu terbaiknya secara langsung. Lagu-lagu yang dinyanyikan antara lain berasal dari albumnya, Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012), hingga 24K Magic (2016). Dengan aransemen baru dan diiringi live band, Bruno Mars berhasil menghadirkan nuansa yang lebih seru, dibandingkan versi orisinalnya.

Bruno Mars tampil dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Marvela

Energi Bruno Mars tidak habis-habis. Selain menunjukkan kemampuan mencapai nada-nada tinggi saat bernyanyi, ia juga menari bersama rekan-rekan bandnya. Mereka menciptakan koreografi yang memukau dan menyeluruh ke segala sisi panggung.

Pada momen tertentu, Bruno Mars mengambil gitarnya dan memainkannya saat lagu 'Billionaire' dan 'Marry You'. Kemudian di bagian pertengahan menunju akhir konser, Bruno Mars beralih ke sisi kiri panggung dan mulai bermain piano. Ia mengajak penonton untuk bermain tebak lagu. Kurang lebih ada tujuh lagu yang dimainkan Bruno Mars ketika sesi tersebut.

Bruno Mars tampil dalam konser yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Marvela

Tentu tidak sulit bagi penggemar Bruno Mars untuk menebak lagu seperti 'F**K You, 'Young, Wild and Free', 'Grenade', 'Talking to the Moon', 'Nothin' on You', 'Leave the Door Open', dan 'Die With a Smile.' Seluruh penonton larut dalam alunan lagu-lagu tersebut dan bernyanyi bersama dengan kompak.

Kemeriahan konser Bruno Mars dilengkapi dengan permainan cahaya yang dinamis. Ledakan kembang api serta konfeti juga menambah suasana menjadi lebih hidup dan semarak.

