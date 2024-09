Taylor Swift Raih Penghargaan Artist of the Year Kedua Kali di MTV VMA 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Taylor Swift kembali mencatatkan namanya dalam sejarah musik dunia. Penyanyi berusia 34 tahun ini berhasil meraih penghargaan Artist of the Year untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada ajang MTV Video Music Awards 2024 yang digelar Rabu, 11 September 2024. Taylor menjadi artis pertama yang berhasil membawa pulang penghargaan yang dipilih langsung oleh penggemar ini dua kali.

Selain kemenangan sebagai Artist of the Year, Taylor Swift juga menyabet enam penghargaan lainnya, termasuk Best Pop, Best Collaboration, Song of the Summer, Best Direction, dan Best Editing. Dengan total 30 piala VMA sepanjang kariernya, Taylor menyamai rekor keseluruhan milik Beyoncé, dan bahkan melampaui kemenangan solo Beyoncé yang berjumlah 26 piala.

Persaingan Ketat di Kategori Artist of the Year

Pelantun ‘Cruel Summer’ itu tampil memukau dengan gaun kuning dan hitam bermotif plaid rancangan Dior, lengkap dengan sepatu boot hitam tinggi dan sarung tangan kulit yang menjadikannya pusat perhatian di atas karpet merah sesaat sebelum acara dimulai.

Dalam kategori Artist of the Year, Taylor mengalahkan nama-nama besar lainnya seperti Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Eminem, dan SZA. Kemenangan ini menegaskan dominasinya di industri musik selama setahun terakhir, terutama berkat kesuksesan lagu-lagunya dan video musik ‘Fortnight’ yang dibintangi oleh Ethan Hawke dan Josh Charles.

Acara yang berlangsung di UBS Arena, New York, malam itu penuh dengan momen seru. Swift terlihat menikmati suasana dengan menari dan menyanyi di antara penonton. Salah satu momen yang terekam adalah saat ia ikut bernyanyi bersama lagu ‘Teenage Dream’ milik Katy Perry, ditemani oleh sahabatnya, Suki Waterhouse. Namun sang kekasih, atlet Travis Kelce, tak dapat hadir karena harus mempersiapkan pertandingan di Kansas City.

Taylor Swift Menang Penghargaan untuk ‘Fortnight’

Sebelum acara dimulai, Taylor Swift telah dianugerahi penghargaan Song of the Summer untuk lagunya yang berjudul ‘Fortnight’, sebuah kolaborasi dengan Post Malone. Kolaborasi mereka juga memenangkan penghargaan Best Collaboration di awal acara.

Taylor tidak lupa memberikan apresiasi kepada Post Malone atas kontribusinya dalam lagu tersebut. “Ada alasan yang sangat jelas mengapa Post Malone menjadi kolaborator favorit semua orang di dunia musik,” kata Taylor. “Dia sangat berbakat, sangat serbaguna, dan yang paling penting, dia adalah orang yang sangat rendah hati.”

Post Malone, yang tampak terharu di atas panggung, membalas dengan memuji dedikasi Swift dalam setiap karyanya. “Saya kehilangan kata-kata,” ujar Malone. “Kerja keras dan cinta yang ia curahkan ke dalam segala yang ia lakukan benar-benar luar biasa,” tuturnya.

Dengan total 12 nominasi dan tujuh kemenangan di MTV VMA 2024, Taylor Swift menjadi salah satu ikon terbesar dalam industri musik saat ini. Karyanya tak hanya mendapatkan pengakuan dari para juri, tetapi juga dari jutaan penggemarnya di seluruh dunia.

