Espresso Bawa Sabrina Carpenter Menang Song of the Year di MTV VMA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Sabrina Carpenter meraih kemenangan pertamanya di MTV Video Music Awards 2024 yang berlangsung di UBS Arena, New York, pada Rabu, 11 September. Penyanyi berusia 25 tahun ini berhasil membawa pulang penghargaan untuk Song of the Year lewat hit terbarunya, ‘Espresso’.

Sabrina Carpenter Merasa Spesial

Dalam pidato kemenangannya, Sabrina menyampaikan, "Saya belum pernah memenangkan salah satu dari ini sebelumnya. Ini benar-benar spesial." Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada penggemar yang telah mendukungnya. "Orang pertama yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah para penggemar," katanya disertai tepuk tangan meriah dari hadirin.

Pengisi suara Princess Vivian dalam animasi Sofia the First itu uga mengucapkan terima kasih kepada manajer, keluarga, serta hewan peliharaannya. Ia memberikan penghargaan khusus kepada penulis lagu Steph Jones, Amy Allen, dan Julian Bunetta.

"Saya sangat mencintai kalian. Saya senang membuat musik bersama kalian, dan saya tidak sabar untuk berbagi lebih banyak dengan dunia,” tuturnya. Ia mengakhiri pidatonya dengan menyanjung lirik dari lagu ikoniknya, ‘Espresso’, "Dan terima kasih kepada ‘That me espresso’."

Kesuksesan ‘Espresso’ dan Album Short n’ Sweet

Lagu ‘Espresso’ dirilis pada April sebagai single dari album studio keenamnya, Short n’ Sweet. Lagu ini meraih puncak No. 3 di Billboard Hot 100, bahkan album tersebut menghabiskan dua minggu di puncak Billboard Hot 200 setelah dirilis pada Agustus lalu.

Di gelaran penghargaan bergengsi MTV VMA 2024, Sabrina dinominasikan dalam enam kategori termasuk Song of the Year, Artist of the Year, Best Pop, Best Direction, Best Editing, dan Best Art Direction. Sebelumnya, Sabrina juga mencuri perhatian besar setelah menjadi pengisi acara pembuka dalam Eras Tour milik Taylor Swift, yang semakin memperluas basis penggemarnya.

Penampilan Memukau di MTV VMA 2024

Di acara MTV VMAs 2024, Carpenter menyajikan medley hit-nya yang menduduki tangga lagu, yaitu ‘Please Please Please’, ‘Taste’, dan ‘Espresso’ yang masing-masing berada di nomor 3, 4, dan 5 Billboard Hot 100.

Ia memulai penampilannya dengan ‘Please Please Please’ di atas ayunan perak yang diselimuti glitter. Setelah itu, ia melanjutkan dengan lagu ‘Taste’, namun merekonstruksi adegan kecupan dari video musiknya dengan aktor Jenna Ortega dan Rohan Campbell—kali ini, ia menggantikan mereka dengan alien dan astronot.

VMA | PEOPLE

