Daftar Pemenang MTV VMA 2024: Taylor Swift Borong 7 Penghargaan, Lisa BLACKPINK Dapat Juga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara MTV Video Music Awards 2024 atau MTV VMA 2024 digelar pada Rabu, 11 September di UBS Arena, Long Island, New York, dengan Megan Thee Stallion sebagai pembawa acara. Pertunjukan tahun ini menampilkan sederet nama besar dalam industri musik dan memberikan penghargaan kepada para artis terbaik tahun ini.

Taylor Swift memimpin dengan 12 nominasi dan meraih kemenangan terbesar sebagai Artist of the Year. Sabrina Carpenter juga dinobatkan sebagai pemenang Song of the Year untuk lagu ‘Espresso’, ada pula Chappell Roan yang meraih gelar Best New Artist.

Tak ketinggalan, Lisa BLACKPINK juga mencuri perhatian dengan kemenangan di kategori Best K-Pop. Penghargaan Michael Jackson Video Vanguard Award diberikan kepada Katy Perry, yang juga meraih penghargaan untuk Most Iconic Performance berkat penampilannya di ‘Roar’ pada 2013.

Taylor Swift Borong 7 Penghargaan MTV VMA 2024

Penyanyi Taylor Swift menjadi sorotan utama dengan meraih tujuh penghargaan dari dua belas nominasi yang diterimanya. Ia memenangkan kategori Artist of the Year dan Best Pop berkat lagu ‘Fortnight’ yang merupakan kolaborasinya dengan Post Malone.

Baca juga: Taylor Swift Raih Penghargaan Artist of the Year Kedua Kali di MTV VMA 2024

Pelantun ‘Wildest Dreams’ itu juga berhasil meraih lima penghargaan lainnya, termasuk Video of The Year, Best Collaboration, Song of the Summer, Best Direction, dan Best Editing. Artinya, saat ini total ada 30 piala VMAs sepanjang kariernya. Taylor bahkan menyamai rekor keseluruhan milik Beyoncé, dan melampaui kemenangan solo Beyoncé yang berjumlah 26 piala.

Lisa BLACKPINK Menang Kategori Best K-Pop Kedua Kalinya

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lisa, salah satu anggota BLACKPINK memenangkan penghargaan Best K-Pop lewat lagu ‘Rockstar’. Ini merupakan kemenangan idol berdarah Thailand itu di VMAs, sebelumnya ia memenangkan kategori yang sama pada 2022 untuk lagu ‘LALISA’. Dalam acara tersebut, ia juga tampil memukau dengan lagu-lagu solo terbarunya ‘New Woman’ dan ‘Rockstar’.

Dalam pidatonya, Lisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam bahasa Inggris dan Thailand. Lisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam pidato kemenangan. "‘Rockstar’ adalah comeback yang berarti setelah ‘LALISA’ jadi ini sangat istimewa bagi saya," tuturnya. Ia juga berterima kasih untuk tim RCA, LLOUD, serta fans BLACKPINK yaitu BLINKs serta Lilies—sebutan untuk fans Lisa di seluruh dunia. “Khob khun ka (Terima kasih banyak),” ujarnya dalam bahasa Thailand.

Adapun acara MTV VMA 2024 menutup rangkaian penghargaan dengan memperinhati 23 tahun tragedi serangan teroris 9/11, dan menghormati organisasi nirlaba 9/11 Day serta Tuesday’s Children.

Daftar Lengkap Pemenang MTV VMAs 2024

Michael Jackson Video Vanguard Award: Katy Perry

Best Alternative: Benson Boone – ‘Beautiful Things’

VMAs Most Iconic Performance: Katy Perry – ‘Roar’

Best Trending Video: Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba – ‘Mamushi’

Song of Summer: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

Best Rock: Lenny Kravitz – ‘Human’

Best Collaboration: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

Best Afrobeats: Tyla – ‘Water’

Song of the Year: Sabrina Carpenter – ‘Espresso’

Artist of the Year: Taylor Swift

Best Pop: Taylor Swift

Best R&B: SZA – ‘Snooze’

Video for Good: Billie Eilish – ‘What Was I Made For’

Best Cinematography: Ariana Grande – ‘we can’t be friends (wait for your love)’

Best Art Direction: Megan Thee Stallion – ‘BOA’

Best Direction: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

Best Editing: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

Best Choreography: Dua Lipa – ‘Houdini’

Best Visual Effects: Eminem – ‘Houdini’

Best Hip-Hop: Eminem – ‘Houdini’

Best K-Pop: Lisa – ‘Rockstar’

Best New Artist: Chappell Roan

Best Latin: Anitta – ‘Mil Veces’

MTV Push Performance of the Year June 2024: LE SSERAFIM – ‘EASY’

Video of the Year: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

MTV | ENEWS | DEADLINE

Pilihan Editor: Menang di MTV VMA 2024, Taylor Swift Umbar Kata-kata Cinta untuk Travis Kelce