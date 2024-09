Emi Shinohara Meninggal, Mengenal Pengisi Suara Sailor Moon Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emi Shinohara pengisi suara anime Sailor Moon meninggal pada Minggu, 8 September 2024. Agensi Emi, 81 Produce menyatakan ia meninggal dalam usia 61 tahun karena masalah kesehatan.

“Emi Shinohara, seorang aktris yang berafiliasi dengan perusahaan kami, meninggal pada 8 September 2024, dalam usia 61 tahun, ketika sedang menjalani perawatan medis. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan yang ditunjukkan kepada kami semasa hidupnya,” tulis agensi dalam situs web agensi ini.

Profil Emi Shinohara

Dikutip dari Fandom, Emi Shinohara salah satu dari sekian banyak pengisi suara dalam anime terkenal di Jepang. Suaranya pernah mengisi karakter anime seperti Kushina dalam serial anime Naruto, Sailor Jupiter dalam anime Sailor Moon, Kaho Mizuki dalam anime Cardpator Sakura, dan Prasea dalam anime Magc KnightRayearth.

Emi Shinohara lahir pada 8 Agustus 1963. Dalam kariernya sebagai pengisi suara anime, ia bergabung dengan 81 Produce untuk mengatur kegiatan profesionalnya.

Ia mulai menjadi pengisi suara pada 1990. Kala itu ia mengisi suara untuk karakter Margarita dalam anime Sol Bianca. Memulai debut sebelum tahun 2000-an membuatnya banyak memiliki pengalaman dalam serial anime klasik.

Dikutip dari Sportkeeda, puncak kariernya ketika terpilih sebagai pengisi suara Sailor Jupiter dari Sailor Moon. Sejak saat itu ia mendapat peran pengisi suara dari berbagai serial anime populer seperti Eri Ochiai dari film Perfect Blue, Kaho Mizuki dari Cardcaptor Sakura, dan Kushina Uzumaki dari Naruto. Sebelum meninggal proyek terakhirnya , Naruto X Boruto: Ultimate Ninja: Storm Connections pada 2023, ia mengisi suara untuk karakter Kushina Uzumaki.

Emi Shinohara juga penyanyi dan pernah membawakan berbagai lagu, salah satunya untuk Sailor Moon. Ia juga berakting seperti suaminya dalam berbagai serial live-action seperti Medusa Legendorga dari Kamen Rider Kiva: King of The Castle in the Demon World.

