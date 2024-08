Keseruan Fan Meeting Bang Yedam di Jakarta, Cover Lagu Jungkook BTS Pertama Kali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sorak sorai penggemar memenuhi arena Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Hal ini disebabkan karena adanya acara jumpa penggemar atau fan meeting idola asal Korea Selatan, Bang Yedam.

Mantan idola dari YG Entertainment itu menyapa BY:D, sebutan bagi penggemarnya, untuk pertama kali di Indonesia. Dia membuka rangkaian acara itu dengan menampilkan lagu solo debutnya, "Miss You" dan "Only One."

Berbagai keseruanpun terjadi selama acara jumpa penggemar itu. Apa saja? Simak informasinya berikut ini, yuk!

Bang Yedam Cover Lagu "Seven" Milik Jungkook

Selain menyanyikan lagu-lagu miliknya, Yedam juga menampilkan sejumlah cover lagu populer. Salah satunya adalah saat dia menyanyikan lagu hit dari Jungkook BTS, "Seven." Ini adalah kali pertama Yedam membawakan lagu tersebut di acara jumpa penggemarnya.

"Aku mau cobain yang baru nih lagunya. Ini aku pertama kalinya nunjukin ke banyak orang," ucap Yedam. Dia pun lantas duduk di kursi yang telah disediakan dan mulai membawakan lagu tersebut.

Beberapa lagu yang turut dicover Yedam adalah "Hate That I Love You" dari New West, "Magnetic" dari ILLIT, "Can't Take My Eyes Off You" dari Joseph Vincent, dan "There's Nothing Holdin' Me Back" dari Shawn Mendes.

Berikan Hadiah Bagi Penggemar

Pada sesi chit-chat, Bang Yedam menunjuk dua penggemar yang menurutnya memakai pakaian terbaik. Adapun dresscode untuk acara malam itu adalah biru denim yang telah ditentukan oleh penggemar dan promotor acara, Kolam Ikan.

Kedua orang yang beruntung itu adalah penggemar dengan baju ruffle denim, dan BY:D yang memakai kemeja bergambar wajah Yedam saat kecil. Keduanya mendapatkan foto polaroid spesial yang ditandatangani sang idola. Hal ini sukses membuat iri para penggemar lain.

Belajar Kalimat Gaul

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menambah keseruan berinteraksi dengan penggemar, Yedam pun berusaha untuk mempelajari kalimat-kalimat yang sedang tren di Indonesia. Namun, dia justru melontarkan sebuah pantun yang berhasil membuat senang penggemarnya. "Ikan hiu makan tomat, BY:D I love you so much," ujarnya dengan cepat.

Dia pun bertanya apakah kalimat yang baru diucapkannya benar kalimat gaul atau tidak. Penonton pun kompak berkata tidak sambil menyilangkan kedua tangan, simbol bahwa kalimat itu kurang sesuai.

Mengetahui hal itu, Yedam meminta penggemar agar memberitahunya bahasa gaul yang tepat.

"Menyala abangku?" tanya Yedam kepada penggemar. "Kelas, tipis-tipis," tambahnya.

Gunakan Baju Berisi Pesan dari Penggemar

Sebelum penggemar memasuki ruangan fan meeting, promotor acara menyiapkan sebuah baju berwarna putih yang dapat diisi tulisan pesan dari penggemar untuk Bang Yedam. Di akhir acara, idol berjuluk Yedamie itu pun memakai baju tersebut sambil berjalan mengelilingi venue dan menyapa penggemarnya dari dekat. Dia melakukan itu sambil menyanyikan lagu "Come to Me" dan "Not at All."

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Fan Meeting di Jakarta, Bang Yedam: Menyala Abangku