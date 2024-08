Fan Meeting di Jakarta, Bang Yedam: Menyala Abangku

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak cara yang dapat dilakukan seorang idola agar dapat berinteraksi dengan penggemarnya. Bang Yedam, solois asal Korea Selatan, memilih untuk mempelajari bahasa gaul di negara dia menggelar fan meeting.

"Aku mau coba buat belajar tentang kalimat-kalimat yang lagi trend, nih, di Indonesia," ucap Bang Yedam dalam acara Fan Meeting "Be Your D.." di Jakarta International Velodrome pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Pantun Ala Bang Yedam

"Ikan hiu makan tomat, BY:D I love you so much," ujarnya dengan cepat. Adapun BY: D adalah sebutan bagi penggemar solois besutan GF Entertainment itu.

Pantun Bang Yedam membuat para penggemarnya bersorak kegirangan. Dia pun bertanya apakah kalimat yang baru diucapkannya benar kalimat gaul atau tidak. Penonton pun kompak berkata tidak sambil menyilangkan kedua tangan, simbol bahwa kalimat itu kurang sesuai.

Fan meeting Bang Yedam "Be Your D.." di Jakarta International Velodrome, Sabtu, 3 Agustus 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Mengetahui hal itu, Yedam meminta penggemar agar memberitahunya bahasa gaul yang tepat. BY:D yang hadir pun meneriakan berbagai kalimat trendi yang mereka ketahui. "Menyala abangku?" tanya Yedam kepada penggemar. "Kelas, tipis-tipis," katanya menambahkan.

Ketiga kalimat tersebut memang menjadi tren di kalangan warganet media sosial Indonesia beberapa waktu terakhir. Kalimat ini merupakan ungkapan kekaguman kepada seseorang yang berprestasi dan dianggap keren.

Penyanyi sekaligus produser musik itu tampak menyukai kata "tipis-tipis." Dia berulang kali menyebutkan kalimat tersebut. "Jadi gimana, nih, aku udah jago belum pakai bahasa gaul di Indonesia?" tanya dia. "Tipis-tipis," kata Bang Yedam sambil tertawa.

Blusukan ke Area Penonton

Setelah sukses mempelajari kalimat gaul dalam bahasa Indonesia, Yedam sempat undur diri dari panggung untuk beristirahat sejenak. Tak lama setelah itu, saat lagu "Come to me" berputar, layar besar di panggung menunjukkan jika mantan idol YG Entertainment itu tengah berjalan menyapa penonton di barisan paling belakang.

Dia juga mengitari ruangan itu sebanyak dua kali dan memastikan seluruh penonton bisa melihatnya dari dekat. Hal ini membuat para penggemar antusias dan kegirangan.

Pada kesempatan ini, Yedam membawakan beberapa lagu dari mini album pertamanya, seperti "Only One," "Come to Me," "hebeolle," dan "Not at all." Dia juga meng-cover sejumlah lagu populer, seperti "Magnetic" dari ILLIT, "There's Nothing Holdin' Me Back," hingga "Seven" dari Jungkook.

