Rekomendasi Drama Son Na Eun, Lawan Main Minho SHINee di Romance in the House

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan, Son Na Eun kembali menghiasi layar kaca melalui proyek drama terbarunya, Romance in the House. Dalam serial bergenre komedi, romantis, dan keluarga ini, Son Na Eun beradu akting dengan sesama penyanyi, yakni Minho SHINee. Selain itu, Ji Jin Hee, Kim Jee Soo, dan Yoon San Ha juga menjadi lawan main Son Na Eun dalam drama yang ditayangkan di Netflix ini.

Mantan anggota girl group Apink itu akan berperan sebagai Byun Mi Rae, yang merupakan anak dari Byun Moo Jin dan Geum Ae Yeon. Dia kemudian terlibat dengan Nam Tae Pyung, yang diperankan oleh Minho SHINee, karena mengetahui rahasia satu sama lain.

Adapun Romance in the House adalah drama besutan sutradara Kim Da Ye. Dikisahkan, Byun Moo Jin pergi meninggalkan keluarganya setelah mengalami kebangkrutan. Setelah bertahun-tahun kemudian, dia kembali dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Namun, Byun Mi Rae menolak kehadiran ayahnya itu. Di sisi lain, dia harus bekerja keras di sebuah toko bersama Nam Tae Pyung untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Minho SHINee dan Son Naeun dalam drama Romance In The House. Foto: Instagram JTBC



Tentang Son Na Eun

Son Na Eun adalah penyanyi, penari, dan aktris asal Korea Selatan. Dia lahir pada 10 Februari 1994 dan merupakan mantan anggota girl grup Apink. Melansir dari Mydramalist, Na Eun lahir di Seoul dan bersekolah di Seoul Arts High School bersama beberapa anggota Apink lain.

Ia merupakan aktris yang berada di bawah naungan YG Entertainment sejak 3 Mei 2021. Sebelumnya, dia bergabung dengan IST Entertainment, namun telah keluar pada 29 April 2021. Saat itu, meski ada perubahan agensi, Na Eun dan Apink masih beraktivitas bersama sebagai sebuah grup.

Pada 14 Februari 2022, Apink merilis album studio keempat mereka Horn, untuk merayakan ulang tahun debut yang ke-10. Setelah promosi album tersebut selesai, pada 8 April 2022 Na Eun membagikan surat tulisan tangan di Instagram dan mengumumkan kepergiannya dari grup tersebut setelah 11 tahun.

Sejak saat itu, Na Eun pun fokus berkarier di dunia seni peran. Memulai akting sejak 2012, So Na Eun telah membintangi deretan judul drama. Berikut beberapa rekomendasi drama yang pernah dimainkannya.



1. Agency (2023)

Dalam drama ini, Son Na Eun berperan sebagai Kang Han Na dan beradu akting dengan Lee Bo Young. Agency adalah drama kantoran yang menggambarkan seorang pekerja yang menjadi eksekutif wanita pertama di grup perusahaan itu. Dia berhasil meniti karier dari posisi pertama hingga posisi tertinggi. Berlatar belakang biro iklan, drama ini berisi kisah nyata kehidupan sehari-hari orang-orang yang menjalani kehidupan seperti perang dan di balik layar industri.



2. Ghost Doctor (2022)

Enam karakter dokter dalam drama Korea Ghost Doctor, (kiri ke kanan) Kim Jae Yong, Uee, Rain, Kim Bum, Son Na Eun, dan Ahn Tae Hwan. Dok. Viu.

Ghost Doctor adalah drama Korea yang bercerita tentang Cha Young Min, seorang dokter jenius yang sombong dan egois. Suatu hari, dia terlibat dalam kasus yang tak terduga. Karena kasus yang tak terduga itu, rohnya merasuki tubuh seorang dokter muda, Go Seung Tak. Kedua dokter ini sangat bertolak belakang, dengan kepribadian dan kemampuan medis yang bertolak belakang juga.

Dalam drama ini, Son Na Eun berperan sebagai Oh Soo Jung, teman doktor Go Seung Tak. Serial drama ini turut dibintangi Rain, Kim Beom, Uee, dan Sung Dong Il.



3. Lost (2021)

Drama ini berfokus pada kisah seorang wanita berusia 40 tahun dan seorang pria berusia 27 tahun. Wanita itu bekerja sebagai ghost writer dan belum mencapai apapun dalam hidupnya. Hal itu membuat dia tidak tahu tujuan hidupnya. Sementara, si pria mengalami ketakutan ia akan berakhir sebagai orang yang tidak berguna.

Son Na Eun akan berperan sebagai Kang Min Jung, rekan dari Lee Kang Jae yang merupakan pria berusia 27 tahun itu. Dia menjadi lawan main dari Jeon Do Yeon, Ryu Jun Yeol, dan Kim Hyo Jin.



4. Dinner Mate (2020)

Beradu akting dengan Song Seung Heon, Seo Ji Hye, dan Lee Ji Hoon, dalam drama ini Son Na Eun akan berperan sebagai Jin Noh Eul. Adapun Dinner Mate bercerita tentang seorang wanita muda yang sedang mengalami kesulitan akibat putus. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang memiliki cinta pertama yang menyakitkan di Pulau Jeju.

Setelah kembali ke Seoul, mereka tetap saling berhubungan karena memiliki kecintaan yang sama terhadap makanan dan mencoba masakan baru. Meski begitu, mereka merahasiakan kehidupan pribadi masing-masing dan tidak mengungkapkan nama asli kepada satu sama lain. Serangkaian kebetulan yang aneh pun terus mendekatkan mereka.



5. Cinderella and the Four Knight (2016)

Rekomendasi drama Son Na Eun selanjutnya adalah Cinderella and the Four Knight. Di drama ini Son Na Eun berperan sebagai Park Hye Ji. Dia beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris muda lain, seperti Park So Dam, Jung Il Woo, Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, dan Choi Min.

Drama ini bercerita tentang seorang perempuan yang dipekerjakan sebagai kepala pelayan di keluarga konglomerat untuk mengubah perilaku tiga anak laki-laki yang kerap membuat onar. Dua dari tiga orang itupun terlibat kisah cinta segitiga dengan kepala pelayan muda itu dan seorang wanita yang berasal dari sebuah keluarga kaya.

