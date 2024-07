Bang Yedam Siapkan Pertunjukan Terkeren untuk BY:D di Fan Meeting Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Bang Yedam akan menggelar fan meeting di Jakarta International Velodrome pada Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. Acara bertajuk Bang Yedam 1st Fan Meeting Jakarta itu akan mempertemukan Bang Yedam secara langsung dengan BY:D, sapaan bagi para penggemarnya.

“Saya sangat menantikan bertemu dengan BY:D Indonesia. Semua dukungan kalian dari jauh selalu saya terima dengan baik. Saya akan bekerja keras untuk mempersiapkan penampilan yang terbaik pada fan meeting mendatang,” ujar Bang Yedam dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 30 Juli 2024.

Bang Yedam Siap Hadirkan Pertunjukan Terkeren untuk BY:D Indonesia

Dalam video greeting, Bang Yedam mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk merasakan semangat dan cinta dari BY:D Indonesia secara langsung lewat acara fan meeting yang tinggal menghitung hari. Adapun Bang Yedam berpesan kepada BY:D Indonesia.

"Para fans yang hadir tidak perlu mempersiapkan apa-apa, saya akan sangat menghargai jika kalian bisa menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga saya bisa datang dan berada lebih dekat dengan kalian. Saya akan berlatih terus untuk bisa memberikan pertunjukan terkeren bagi BY:D di Jakarta,” kata Bang Yedam.

Sebagian Tiket Fan Meeting Bang Yedam Sold Out

Fan meeting Bang Yedam di Jakarta dipromotori oleh Kolam Ikan Creative Communication. Hingga tulisan ini disusun, tiket kategori Platinum telah sold out. Para penonton pun akan mendapatkan berbagai benefit atau keuntungan dalam fan meeting ini. Sebut saja, semua penonton akan bisa melakukan Hi-touch, mendapatkan official poster dan photocard. Sementara khusus bagi pemegang tiket Platinum akan bisa melakukan foto grup bersama Bang Yedam, sesuai ketentuan dari promotor dan manajemen Yedam.

Berikut tiket yang masih tersedia:

Gold : Rp 1.500.000

Silver : Rp 900.000

“Bang Yedam 1st Fan Meeting Jakarta akan menjadi obat rindu para BY:D yang lama menunggu kehadiran Bang Yedam di Jakarta. Semoga kehadiran Yedam juga bisa menjadi motivasi para gen Z, untuk sukses seperti Yedam," kata Iwan Kurniawan Project Director Bang Yedam 1st Fan Meeting Jakarta.

Perjalanan Karier Bang Yedam

Bang Yedam adalah seorang penyanyi Korea Selatan yang bernaung di bawah payung GF Entertainment sejak 2023 lalu. Yedam menandatangani kontrak eksklusif dengan GF Entertainment sebagai solois dan produser. Yedam merilis single pertamanya, "Only One", pada 23 November 2023. Sementara, single pra-rilis "Miss You" dirilis pada 10 November 2023.

Sebelumnya, Yedam dikenal sebagai salah satu anggota TREASURE dibawah YG Entertainment. Yedam berlatih di YG Entertainment selama tujuh tahun sebelum resmi debut sebagai anggota TREASURE pada 7 Agustus 2020. Pada 8 November 2022, YG Entertainment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif Yedam dengan perusahaan mereka telah berakhir dan bahwa ia dan sesama anggota Mashiho meninggalkan grup tersebut. YG menyatakan bahwa Yedam keluar untuk mengejar karier di bidang produksi.

