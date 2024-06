Profil Bang Ye Dam yang akan Gelar Fan Meeting di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois asal Korea Selatan, Bang Ye Dam akan menggelar Fan meeting pertamanya di Jakarta pada 3 Agustus 2024 mendatang. Acara jumpa penggemar bertajuk “Be Your D..” tersebut akan digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur.

BY:D, sebutan penggemar Bang Yedam, yang ingin bertemu sang idola dapat membeli tiket melalui situs resmi acara motikdong.com mulai Rabu, 19 Juni 2024. Kolam Ikan Creative selaku promotor acara juga telah mengumumkan harga tiket, seating plan, dan fan benefit yang akan didapatkan penonton fan meeting Bang Yedam di Jakarta.

Tiket dijual dengan harga mulai dari Rp 900 ribu untuk kategori silver, Rp 1,5 juta untuk Gold, dan Rp 1,9 juta untuk kategori platinum. Harga tiket tersebut belum termasuk pajak sebesar 10 persen dan biaya admin sebesar 5 persen.

Seluruh kategori tiket merupakan numbered seating dan memiliki berbagai keuntungan sesuai kategorinya. Mulai dari Hi-Touch, Fan Sign, Press Con, Signed Poster, hingga Group Photo. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui akun Instagram promotor, yakni @kolamikancreative.

Lantas, seperti apa profil Bang Yedam yang akan gelar Fan meeting di Jakarta? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil Bang Yedam

Bang Ye Dam atau yang lebih dikenal sebagai Yedam adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser asal Korea Selatan di bawah naungan agensi GF Entertainment. Dia adalah mantan anggota boy group TREASURE dari YG Entertainment.

Sebelumnya, Yedam mendapatkan ketenaran setelah menjadi runner-up di acara “Kpop Star” pada 2012 lalu. Dia lahir pada 7 Mei 2002 di Distrik Mapo, Seoul, Korea Selatan. Memiliki nama Inggris Kyle, Yedam mempunyai sejumlah nama panggilan, seperti Damie, Bang Namju, Bangakkaebi, dan Yedamie.

Yedam lahir dan besar di keluarga musisi. Melansir dari laman Kprofiles, ayah Yedam adalah Bang Dae Sik yang terkenal karena menciptakan lagu untuk iklan dan animasi. Di antaranya adalah dub Korea untuk lagu pembuka anime Jepang, seperti Pokémon, Dragon Ball, dan banyak lagi.

Ibunya, Jeong Mi Yeong, adalah seorang vokalis dan dikenal karena menyanyikan soundtrack dalam drama Korea Friends dan film After the Show Ends. Lalu, pamannya adalah Bang Yong Seok, seorang komposer dan sutradara di industri film komersial.

Melansir dari situs Kpoping, Bang Ye Dam pernah termasuk dalam salah satu trainee idola yang paling dicari karena vokalnya, terutama setelah penampilannya di acara survival YG Treasure Box. Penampilannya kerap menjadi viral baik di dalam negeri maupun internasional.

Yedam pertama kali direkrut YG Entertainment pada Juni 2013. Dia pun menjadi trainee selama tujuh tahun sebelum akhirnya debut sebagai anggota TREASURE pada 7 Agustus 2020, dengan single album The First Step: Chapter One. Sebelum itu, pada 5 Juni 2020, Yedam lebih dulu melakukan debut solo dengan merilis single digital bertajuk “Wayo”.

Dua tahun menjadi seorang idola, Bang Yedam memutuskan untuk keluar dari Treasure dan berpisah dengan YG Entertainment pada 8 November 2022. Langkah ini diambil Yedam setelah sempat hiatus selama enam bulan, yakni sejak Mei 2022. Kala itu, YG Entertainment mengatakan bahwa Bang Yedam keluar dari grup karena akan fokus mengejar karier sebagai produser musik.

Pada 24 Agustus 2023, melalui posting Instagramnya, Yedam mengumumkan telah menandatangani kontrak dengan GF Entertainment untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai artis solo dan produser. Pada 23 November 2023, Yedam pun resmi melakukan debut sebagai penyanyi solo dengan album mini pertamanya, Only One.

Kemudian pada 8 Desember 2023, Yedam mengumumkan nama fandom atau sebutan bagi penggemarnya, yakni “BY:D”. Nama tersebut mewakili gagasan kebersamaan dengan Bang Yedam di masa depan, mengungkapkan gagasan berada di sisinya sebagai keberadaannya yang paling berharga.

