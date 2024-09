7 Idol K-Pop yang Sukses Sebagai Aktor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia hiburan Korea Selatan dikenal dengan para pelakunya yang multitalenta. Misalnya, para penyanyi, model atau penari yang juga punya kemampuan akting. Iklim industri hiburan juga mendukung hal itu. Alhasil sejumlah Idol K-Pop kerap terlihat dalam film atau drama Korea. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah tujuh idol K-Pop yang berhasil memukau penonton dengan kemampuan akting mereka.

1. Bae Suzy

Memulai kariernya sebagai idol di bawah JYP Entertainment, Bae Suzy debut bersama girl group Miss A yang terdiri dari Wang Feifei, Meng Jia, Min, dan Suzy. Miss A meluncurkan debut mereka pada 2010 dengan single 'Bad Girl Good Girl'.

Pada 2011, Suzy menerima tawaran untuk berakting dalam drama Dream High, yang menandai awal kesuksesannya sebagai aktris drama Korea. Kesuksesannya terlihat dari 15 penghargaan yang telah diraihnya selama karier aktingnya, termasuk penghargaan bergengsi dari Baeksang Arts Awards dan Blue Dragon Series Awards.

2. IU

Lee Ji Eun, lebih dikenal dengan nama panggung IU, adalah seorang penyanyi solo, produser musik, penulis lagu, model, dan aktris terkemuka asal Korea Selatan. Dalam dunia musik, IU telah mengeluarkan tujuh album dan banyak single, termasuk album-album terkenal seperti Lost and Found, Growing Up, Last Fantasy, Modern Times, Palette, dan Lilac.

Setelah mencapai kesuksesan di dunia musik, IU mengembangkan kariernya di bidang akting. Debut aktingnya dimulai pada tahun 2011 dengan drama Dream High, di mana ia beradu akting dengan Kim Soo Hyun, Bae Suzy, dan Ok Taecyeon. Ia kemudian membintangi berbagai drama populer seperti The Producers (2015), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), dan Hotel Del Luna (2019).

Selain itu, IU juga tampil dalam beberapa film layar lebar, termasuk Shades of the Heart (2021), Dream (2021), dan Broker (2022). Film Broker bahkan berhasil masuk dalam Festival Film Cannes ke-75 pada Mei 2022, menambah daftar prestasinya di industri hiburan.

3. Kim Sejong Ex I.O.I dan Gugudan

Kim Sejeong, sebelumnya anggota grup idola Gugudan dan kini dikenal sebagai penyanyi solo, memainkan peran utama sebagai vokalis di grup tersebut. Ia juga tergabung dalam sub unit SEMINA bersama Mina dan Nayoung. Gugudan, yang berada di bawah naungan Jellyfish Entertainment, meraih popularitas di Korea Selatan, namun sayangnya bubar setelah empat tahun berkarier.

Sebelum bergabung dengan Gugudan, Sejeong telah debut dalam grup proyek Mnet, I.O.I, yang terbentuk dari program survival show Produce 101. Dalam kompetisi tersebut, Sejeong mencapai peringkat kedua dari ratusan peserta dan menjadi center dalam lagu tema “Pick Me”.

Setelah Gugudan bubar pada 2020, Sejeong melanjutkan kariernya di dunia akting. Ia memulai debutnya dalam drama The Sound of Your Heart pada 2016 dan kemudian mendapatkan peran utama dalam School 2017. Sejak itu, reputasinya sebagai aktris dan penyanyi terus berkembang pesat.

4. Lee Junho 2PM

Lee Junho, anggota boy grup 2PM, adalah seorang aktor terkenal dari Korea Selatan yang telah membintangi berbagai drama. Junho memulai debutnya sebagai anggota 2PM pada tahun 2008 setelah memenangkan ajang pencarian bakat Superstar Survival. Dengan dukungan dari JYP Entertainment, popularitasnya cepat meningkat.

Pada 6 Mei 2022, dalam ajang Baeksang Arts Awards ke-58 yang diadakan di KINTEX Hall, Ilsan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, Lee Junho mencatatkan sejarah sebagai idola K-Pop pertama yang meraih piala Baeksang Arts Awards. Penghargaan tersebut diraihnya berkat perannya yang mengesankan dalam drakor The Red Sleeve.

5. Yoona SNSD

Dikenal dengan julukan It Girls dan Goddess of Visual, Yoona dari SNSD berhasil menyeimbangkan kariernya sebagai idol dan aktris. Sebagai anggota aktif dari girl group SNSD yang berada di bawah naungan SM Entertainment, Yoona sudah menerima tawaran peran pendukung dalam drama Two Outs in the Ninth Inning pada tahun 2007, bahkan sejak awal debutnya.

Popularitasnya semakin meningkat setelah tampil dalam serial The K2 bersama Ji Chang Wook. Yoona juga berhasil meraih kesuksesan di dunia film, dengan total 12 penghargaan dalam bidang akting. Proyek dramanya yang terbaru, King the Land bersama Lee Junho, telah mendapatkan popularitas luar biasa baik di Korea Selatan maupun di luar negeri.

6. Sungjae BTOB

Sungjae dari BTOB baru saja meluncurkan album solo terbarunya pada Mei 2024. Selain aktif sebagai penyanyi, Sungjae juga menunjukkan bakat di bidang akting, dengan debut pertamanya pada tahun 2013 melalui drama Arnold. Bintang yang pernah tampil dalam reality show We Got Married bersama Joy dari Red Velvet ini juga tidak ragu menjajal berbagai genre drama. Proyek terbarunya, Golden Spoon, yang merupakan karya setelah menyelesaikan wajib militer, berhasil meraih penghargaan sebagai Aktor Terbaik di MBC Drama Awards 2022.

7. Cha Eun Woo Astro

Cha Eun Woo memulai karier aktingnya dengan peran kecil dalam film My Brilliant Life. Pada tahun 2015, ia bersama anggota Astro lainnya tampil dalam web-drama To Be Continued. Kemudian, pada Februari 2016, Cha Eun Woo dan grupnya Astro merilis album mini Spring Up. Selain itu, ia juga tampil dalam beberapa acara variety khusus Chuseok, termasuk Replies That Make Us Flutter.

Pada tahun 2018, Cha Eun Woo mendapatkan peran utama dalam serial komedi romantis Gangnam Beauty, yang semakin meningkatkan popularitasnya di industri hiburan Korea. Ia juga terpilih sebagai salah satu Men of the Year oleh GQ Korea.

