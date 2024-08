Seo In Guk Batal Fan Meeting di Jakarta, Padahal Semangat Ingin Bertemu Heartriders

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Seo In Guk batal menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Kabar ini disampaikan langsung oleh promotor acara bertajuk Seo In Guk - 1st Fan Meeting in Jakarta, Banyak Bagus Entertainment (BBE) pada Jumat, 9 Agustus 2024.

"Karena keadaan setempat yang tidak terduga, dengan menyesal kami informasikan kepada Anda bahwa kami harus membatalkan Seo In Guk - 1st Fan Meeting in Jakarta," tulis BEE di Instagram resmi mereka.

Pihak penyelenggara meminta maaf atas keputusan yang mengecewakan penggemar Seo In Guk atau yang disapa Heartriders. "Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami telah melakukan yang terbaik untuk melanjutkan acara dan tidak membuat keputusan ini dengan mudah," tulis BBE.

Seo In Guk Akui Semangat Ingin Bertemu Fans di Indonesia

Acara ini seharusnya menjadi fan meeting pertama Seo In Guk di Indonesia. Beberapa waktu lalu, bintang Doom at Your Service ini sempat mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk bertemu dengan para fans di Indonesia.

"Sangat bersemangat dan gembira bertemu dengan Heartriders Indonesia! Saya telah mengerahkan seluruh upaya saya untuk bersiap bertemu dengan Anda semua. Jadi tolong tetap bersemangat. Semoga dapat bertemu kalian semua di sana dan pastikan beli tiketnya," kata aktor Korea 36 tahun itu dalam video yang dibagikan oleh promotor pada Selasa, 16 Juli 2024.

Refund Tiket Fan Meeting Seo In Guk di Jakarta

Promotor memastikan akan mengembalikan uang atau refund tiket kepada masing-masing penggemar yang telah membelinya. Periode pengajuan pengembalian dana akan berlangsung dalam 30 hari mulai Sabtu, 10 Agustus hingga Ahad, 8 September 2024.

"Pemegang tiket, silakan isi detail Anda di formulir pengembalian dana Google (tautan di bio) untuk pengembalian dana. Detail mengenai proses pengembalian dana akan dikirimkan ke email Anda," tulis BBE.

Seluruh pemegang tiket akan mendapatkan pengembalian dana dalam waktu 90 hari kerja. Setelah pengembalian dana berhasil diproses ke metode pembayaran awal, pemegang tiket akan menerima pemberitahuan email. Pemegang tiket dapat memeriksa email 14-21 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut untuk mengonfirmasi bahwa jumlah pengembalian dana telah dikreditkan ke akun atau metode pembayaran awal.

Jika tidak menerima pengembalian dana setelah 14 Desember 2024, pemegang tiket dipersilakan untuk kirim email ke banyakbagusinc@gmail.com. "Kami mohon kesabaran Anda karena kami berupaya untuk memastikan semua pengembalian dana dilakukan secara akurat dan efisien," tulis promotor.

Penjualan tiket fan meeting Seo In Guk di Jakarta sudah dibuka sejak Jumat, 5 Juli 2024. Harga yang dijual mulai dari Rp 1,4 juta hingga Rp 2,750 juta dengan berbagai keuntungan atau benefit masing-masing. Bahkan sebelumnya promotor sempat mengumumkan bahwa satu orang yang beruntung dari setiap kategori tiket akan dipilih secara acak untuk berfoto 1:1 bersama Seo In Guk. Namun harapan penggemar untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut harus kandas karena pembatalan ini.

